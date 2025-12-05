Wanda Nara apostó al negro clásico con un impactante vestido

La empresaria deslumbró en los Personajes del Año de revista Gente con un look de gala firmado por Marcelo Zanek. Silueta sirena, escote profundo y joyería de lujo completaron uno de sus estilismos más comentados.
Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. La empresaria asistió a la gala de los Personajes del Año de la revista Gente y arrasó con un look impactante que combinó glamour, sensualidad y alta costura.
Más elegante que nunca, eligió un vestido negro de Marcelo Zanek, un diseño off shoulder con escote corazón en V profundo, ajustado al cuerpo y con un ruedo que se abre de manera sutil en línea sirena. Una propuesta clásica y sofisticada que rápidamente se volvió protagonista en redes y medios.
Para elevar aún más el estilismo, sumó joyas de Jean Pierre: una gargantilla de brillantes, brazaletes a juego, aros argolla y un anillo con esmeralda. Completó el look con una minicartera Hermès de cuero croco, pieza de lujo que coronó su presencia en la alfombra roja.
El maquillaje siguió la misma línea elegante: sombras beige, delineado cat eye, máscara de pestañas, rubor y labial nude. En cuanto al peinado, optó por llevar el pelo suelto, con raya al costado y ondas suaves, un clásico glam que nunca falla.
Sus seguidores no tardaron en reaccionar: “Bellísima”, “Diosa” y “Reina madre” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió en sus publicaciones, donde el look se volvió viral.
La sastrería, su otro gran aliado de estilo
Además de los vestidos de gala, Wanda Nara viene reforzando su amor por la sastrería, un básico ya instalado en su vestidor. Recientemente se mostró con un conjunto casual-chic compuesto por un blazer negro clásico, top ajustado y jean recto; un look ideal para trabajar o salir de noche.
En MasterChef Celebrity, volvió a apostar por esta línea con un traje blanco de tres piezas –chaleco, blazer y pantalón wide leg–, una combinación fresca y elegante para el verano. Días antes, había elegido un traje de lino beige con rayas blancas, conformado por saco de mangas tres cuartos y pantalón de tiro alto, acompañado por un top escotado al tono. (Todo Noticias)