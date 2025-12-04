 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Belén Francese impuso tendencia con un look negro y detalles brillantes

La modelo y actriz compartió fotos de un vestido con escote profundo, transparencias y detalles brillantes. Cómo su outfit volvió a encender las redes sociales con miles de reacciones.

4 de Diciembre de 2025
Belén Francese
Belén Francese

La modelo y actriz compartió fotos de un vestido con escote profundo, transparencias y detalles brillantes. Cómo su outfit volvió a encender las redes sociales con miles de reacciones.

Belén Francese volvió a marcar tendencia con un outfit que deslumbró a sus seguidores. La modelo y actriz compartió en Instagram una serie de imágenes donde lució un vestido total black ultra ajustado, con brillos, transparencias y un escote pronunciado que se llevó todos los elogios.

 

Con millones de seguidores en sus redes, Francese se ha convertido en una referente de estilo por su constante apuesta a las tendencias más osadas. Su carisma y presencia digital la posicionan como una de las figuras más activas del mundo del entretenimiento, donde diariamente conquista likes con sus looks arriesgados.

 

 

En esta oportunidad, la artista sorprendió con un vestido largo al cuerpo, perfecto para un evento nocturno. La parte superior destacó por un escote profundo en el que incorporó detalles de brillos y transparencias, logrando un equilibrio entre elegancia y audacia. La falda, completamente ceñida, acompañó la silueta de manera sofisticada.

 

Para completar la propuesta, eligió llevar el cabello suelto con ondas naturales, mientras que en el maquillaje optó por un delineado negro que resaltó su mirada y un toque de rubor en tonos rosados. La combinación reforzó el estilo glamoroso que caracteriza sus apariciones.

Bel&eacute;n Francese
Belén Francese

Francese no oculta su inclinación por los looks atrevidos y vanguardistas. Su estilo se distingue por la combinación de texturas, colores y diseños innovadores, una fórmula que le permite reinventarse constantemente y captar la atención del público. Sus publicaciones, tanto desde destinos turísticos como Orlando o las Bahamas, suelen generar miles de reacciones.

 

En cada aparición, la modelo demuestra que la búsqueda de nuevas tendencias es parte esencial de su identidad. Con este look total black, volvió a desplegar su sello personal: audacia, presencia y una capacidad innata para llevar la moda al extremo sin perder elegancia. (Vía País)

Temas:

La Falda Modelo Propuesta
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso