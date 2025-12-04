 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos Viva el amor

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil en una ceremonia íntima

La pareja conformada por Nicolás Cabré y Rocío Pardo, dio el esperado “sí” en el Registro Civil y se prepara para su megaboda que se realizará en Córdoba.

4 de Diciembre de 2025
Nicolás Cabré dio el sí en el civil
El actor Nicolás Cabré y su pareja, Rocío Pardo, dieron el tan esperado “sí” y se casaron por civil en una ceremonia íntima que se celebró el miércoles, rodeados de sus seres queridos y la hija que él tiene con Eugenia “China” Suáres, Rufina.

 

Con una publicación replicada en ambas cuentas de Instagram, la pareja mostró un vistazo de lo que fue su tan esperada unión y el momento exacto en el cual ambos dieron el "sí". También, cuando fueron recibidos por sus allegados en la puerta del Registro Civil.

Cabr&eacute; junto a su esposa y su hija Rufina
Cabré junto a su esposa y su hija Rufina

La novia Rocío Pardo eligió un conjunto sastrero color blanco para su gran día, mientras que el actor lució un total white de camisa y pantalón de lino y Rufina lució un vestido blanco juvenil.

 

Esta unión es tan solo el primer paso para el gran festejo que Pardo y Cabré tienen preparado en Córdoba este viernes: una megaboda en una estancia exclusiva en la zona del Valle de Punilla. Allí, Rufina cobraría un importante rol, ya que será quien acompañe a su padre en el altar y esté a su lado en el momento más importante de la ceremonia.

