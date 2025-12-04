“LALI: la que le gana al tiempo” llega a Netflix con material íntimo e inédito

El documental se estrena este jueves 4 de diciembre y muestra tres años de la vida artística y personal de Lali Espósito, con acceso exclusivo a su proceso creativo y sus históricos shows en Vélez.
En los primeros días de diciembre se estrena LALI: la que le gana al tiempo, el nuevo documental sobre la vida y el recorrido artístico de Lali Espósito. La producción fue filmada durante tres años y acompaña a la cantante y actriz argentina en su regreso a la música, proceso que culminó con sus históricos conciertos en el estadio de Vélez Sarsfield. Aquellos shows la convirtieron en la primera mujer argentina en realizar presentaciones propias en ese escenario.
El film podrá verse exclusivamente por Netflix a partir del jueves 4 de diciembre. La plataforma confirmó que solo quienes cuenten con una suscripción activa podrán acceder al contenido.
Qué mostrará el documental
Según la sinopsis oficial, la producción “acompaña a Lali en su regreso después de tres años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy”.
Con una duración de una hora y 14 minutos, el documental fue dirigido por Lautaro Espósito, primo de la artista. Presenta material inédito, archivo personal y testimonios de personas cercanas que formaron parte de su recorrido en los últimos años. También repasa los inicios de Lali en la televisión, desde sus primeras apariciones en Floricienta y Casi Ángeles, hasta su consagración en la música.
En el tráiler oficial, la intérprete reflexionó sobre la exposición pública que marcó su carrera desde la adolescencia. “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”, expresó.
El proceso creativo detrás de dos discos clave
El documental se adentra en la producción de sus últimos dos álbumes: Lali (2023) y No vayas a atender cuando el demonio llama (2025). El primero incluyó éxitos como “Disciplina”, “N5” y “¿Quiénes son?”, consagrándola como una de las artistas más influyentes del pop argentino y llevándola a sus primeros shows en Vélez, además de recibir dos premios Gardel.
El segundo álbum, con un sonido más rockero y una mirada política, potenció aún más su crecimiento artístico. Allí se destacan canciones como “Fanático”, “Mejor que vos” junto a Miranda!, “33” con Dillom —tema que inspira el título del documental— y “Plástico” con Duki. Ese trabajo la llevó nuevamente a presentarse en Vélez, alcanzando un récord histórico como la única artista argentina en repetir esa cantidad de shows en el estadio. Su desempeño también fue reconocido con tres premios Gardel adicionales.
Una mirada íntima sobre su identidad artística
La película explora cómo Lali convirtió sus vivencias personales en impulso creativo y en una afirmación de identidad. “Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”, afirmó la cantante en el adelanto.
Con un enfoque introspectivo y acceso exclusivo a momentos clave de su vida artística, el documental promete ser una pieza clave para entender la consolidación de Lali como una de las voces más destacadas y auténticas de su generación. (La Nación)