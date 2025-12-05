Talleres y Estudiantes juegan la final de hockey y transmite Elonce: "Será un gran partido", dijo Mutio

REDACCIÓN ELONCE
Talleres y Estudiantes juegan la final de hockey sobre césped este sábado a las 17.30 en el predio Toribio Ortiz del Club Talleres. Florencia Mutio, exjugadora de Las Leonas e integrante del cuerpo técnico de uno de los equipos, expresó: "va a ser un partido muy dinámico".
Talleres y Estudiantes juegan la final de hockey sobre césped este sábado a las 17.30 en el predio Toribio Ortiz del Club Talleres, campo que se convierte en el escenario de la definición luego de que el equipo local lograra la ventaja deportiva al finalizar la fase regular en la primera posición. El evento será transmitido por Elonce.
Florencia Mutio, exjugadora de hockey de Las Leonas y actual parte del cuerpo técnico de Estudiantes, se refirió a la importancia de la final que se disputará entre los dos mejores equipos del año. En diálogo con Elonce, Mutio destacó la relevancia de este partido y el impacto que tiene la posibilidad de ver una transmisión en vivo de una definición tan importante para el hockey local.
"Esto va a ser un partido muy dinámico, con los dos mejores equipos del año, porque si están ahí, es por algo. Creo que va a ser una gran final con buen planteo táctico de ambos lados", expresó.
Florencia, habló sobre cómo vivirá la final desde afuera, a pesar de no ser parte activa en el campo. "Como parte del cuerpo técnico, tengo que regularme un poco. A veces me pongo muy nerviosa, pero trato de mantener la calma y enfocarme en la parte defensiva. Lo más importante es que el equipo se sienta respaldado y preparado para dar lo mejor de sí. Lo más importante para cada jugadora es poder manejar las emociones", indicó Florencia.
También aprovechó para hablar del crecimiento del hockey femenino en la región y la importancia de seguir impulsando el deporte. Felicitó a la paranaense Máxima Duportal, que jugará el Mundial con Las Leoncitas. “Es oriunda de Talleres, está cumpliendo un sueño al jugar un Mundial Junior, lo que es un logro increíble. Es un ejemplo de esfuerzo y dedicación. Le deseo lo mejor”, dijo.
Recordó que “jugué un Mundial Junior en 2005, hace 20 años” y mencionó que “ella se fue a vivir a Buenos Aires, está entrenando y se ganó su lugar. Lo está disfrutando”.
Cuando se fue de la ciudad, rememoró, “el torneo Dos Orillas se jugaba a lo largo de todo el año, pero hoy en día las competencias son más cortas. Involucionó en ese sentido. Ojalá que se pueda hacer un torneo a lo largo del año”. Dijo que “estoy jugando el torneo B y no estuvo para nada bien, jugamos una vez por mes, estuvo flojo en cantidad de partidos. Sé que hay muchas cuestiones, pero como jugadora opino que fue bastante aburrido el torneo".