El paranaense Roberto Ayala se refirió a la Finalissima y a la participación de Messi en el Mundial: “Dependerá de él”

En un momento clave para la Selección Argentina, Roberto "Ratón" Ayala, asistente técnico de Lionel Scaloni, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi forme parte de la próxima Copa del Mundo. Consultado sobre el tema, Ayala aseguró: "Él quiere estar bien. Lo demuestra en cada entrenamiento cuando está con nosotros. Es sincero y se conoce. Dependerá de él. Podrá trabajar en la parte física y dependerá de él. Ya sabemos lo que piensa nuestro entrenador sobre Leo". Con estas palabras, dejó en claro que, aunque Messi tiene el deseo de estar en el Mundial, la decisión final estará en sus manos, dependiendo de su estado físico y su rendimiento.

Además, el exjugador aclaró cómo será el proceso para conformar la lista final del plantel que viajará a la Copa del Mundo. Según explicó, "va a salir seguramente de aquellos que han estado. Difícilmente se pueda meter uno sobre el final. Esto es por rendimiento, será el Mundial al final de un semestre espectacular". De esta manera, dejó entrever que, en principio, no se incluirán jugadores fuera del grupo habitual que ha estado trabajando con Scaloni, ya que la idea es mantener la base de futbolistas que han demostrado un buen nivel.

Ayala también hizo hincapié en la importancia de la experiencia y el buen estado físico de los jugadores. "Siento que siempre hay un poco más para dar y no vivir tanto del pasado. Para algunos va a ser el segundo Mundial, para otros, sumar uno más. Siempre necesitás de la experiencia. Lo que deseamos de acá al final de la temporada es que no haya lesiones, que puedan estar en excelentes condiciones para presentar un buen equipo", afirmó.

El calendario y la Finalissima: incertidumbre por el partido contra España

Por otro lado, Ayala se refirió a la Finalissima, el partido que enfrentará a Argentina con España, en lo que podría ser una última prueba para los jugadores antes del Mundial. Sin embargo, mostró cierta incertidumbre sobre la organización de este encuentro, al señalar que "No hay nada confirmado. Estamos esperando qué puede suceder con ese partido. Podría ser esa la sede, pero a confirmar".

También expresó su preocupación por lo ajustado del calendario, sobre todo considerando la proximidad de la Copa del Mundo. "Faltando tanto para el Mundial, se tendría que haber hecho antes. No encontraron el momento y salió esta fecha. Para nosotros, en cuanto a la organización, no está bueno. Si hay que jugarlo, se jugará", señaló, dejando claro que, a pesar de los inconvenientes, si el partido se lleva a cabo, la selección argentina estará lista para enfrentarlo.

Finalmente, Ayala habló sobre cómo el encuentro puede afectar la planificación del equipo, especialmente teniendo en cuenta la importancia del Mundial. "Sabés que te jugás algo importante. Es una estrella más. Yo digo que había tiempo para organizarlo antes, sin tanta prisa y previo a una cita tan importante como un Mundial. Quieras o no, está en la cabeza y juega. A la planificación la rompe un poquito, te saca. Está así el calendario. Veremos qué pasará", expresó, haciendo hincapié en la complejidad de los tiempos y las expectativas para los jugadores.

