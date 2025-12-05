El Círculo Médico de Paraná lanzó una plataforma para transparentar su gestión

REDACCIÓN ELONCE
En el acto de homenaje a los profesionales con 25 y 50 años de trayectoria, el titular del Círculo Médico anunció el lanzamiento de "Círculo Transparente", una herramienta digital que busca acercar al asociado con la gestión, permitiendo el acceso a trámite e información.
En el marco de la celebración por los 80 años del Círculo Médico Departamento Paraná y la conmemoración del Día del Médico (3 de diciembre), la entidad llevó a cabo un acto institucional en el que se anunció la creación de una plataforma digital destinada a sus asociados.
El evento, que incluyó el homenaje a los profesionales que cumplieron 25 y 50 años de trayectoria en la profesión, fue el escenario elegido para presentar formalmente la herramienta denominada “Círculo Transparente”. Eduardo Vesco, presidente de la institución, brindó a Elonce los detalles sobre esta iniciativa que busca una comunicación más directa y abierta con sus miembros.
Plataforma digital
“A partir de ahora vamos a lanzar lo que llamamos "Círculo Transparente". Es una plataforma digital donde lo que se quiere hacer es acercar al asociado con la entidad”, explicó Vesco. El objetivo principal de la plataforma es que el asociado pueda tener un contacto mucho más directo con la institución y acceder a información clave.
Entre las funcionalidades más relevantes de la plataforma, Vesco detalló que los miembros podrán visualizar los balances, índices de gestión, normativas de la entidad y convenios.
Además de la información institucional, la herramienta incorpora un buzón de sugerencias para que el médico “pueda compartir ideas”. También podrá realizar trámites y verificar los beneficios disponibles para los asociados.
El presidente subrayó que la decisión de implementar esta herramienta está vinculada a un compromiso con la claridad institucional. “Creemos que es una herramienta muy importante” para que el asociado se pueda acercar y “ser más parte del Círculo de lo que lo es hoy”. Además, “esto nos permite transparentar la gestión”, afirmó Vesco.
Sobre la filosofía detrás de la iniciativa, el titular del Círculo ratificó que fue un trabajo pensado durante años para garantizar la visibilidad de las acciones de la comisión directiva, asegurando que el socio "tiene derecho a saber lo que sucede en la entidad".
La nueva plataforma digital para socios del Círculo Médico Paraná. “Era fundamental mostrar la transparencia, no solo decirla, sino también mostrarla, y a través de todas estas herramientas nos permite hacer eso”, concluyó Vesco.
Reconocimiento y labor solidaria
En la ceremonia, fueron homenajeados un total de veinte profesionales entre quienes cumplieron medio siglo y un cuarto de siglo de servicio. También se reservó un espacio para recordar a los colegas "que han partido".
Por otro lado, Vesco destacó las actividades solidarias que lleva adelante la institución. En ese sentido mencionó el octavo evento solidario anual, realizado el viernes anterior, el cual tuvo como finalidad recaudar fondos para “Ascender Originarios”, una ONG integrada por profesionales de la salud.
“Es una ONG formada por profesionales de la salud que se dedica a ir al Impenetrable, en el Chaco, y atiende a cuatro comunidades tobas. Todo lo que se recaudó en esa oportunidad se donó a la institución para que pudiera seguir haciendo su trabajo”, comentó Vesco.
Finalmente, el Círculo Médico continúa promoviendo la cultura, ya que mantiene activa una muestra pictórica en sus instalaciones. Esta exposición fue inaugurada durante la "Noche de las Galerías" y permanecerá abierta al público por un mes. Las personas interesadas pueden visitarla de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00.