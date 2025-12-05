Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 y seguir a Argentina: vuelos, alojamiento y entradas

Costos para viajar al Mundial 2026. Viajar al Mundial 2026 para acompañar a la Selección argentina implicó un desafío logístico y económico mayor que en ediciones anteriores. Con partidos distribuidos en distintos puntos de Estados Unidos, los hinchas debieron prever vuelos extensos, estadías caras y una demanda creciente en cada una de las sedes. Los costos estimados para quienes quisieron vivir la fase de grupos junto al equipo de Lionel Scaloni.

Tres sedes, largas distancias y un grupo exigente

Argentina integró el Grupo J del Mundial 2026, junto a Austria, Argelia y Jordania. Según confirmaron fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la Selección debutó en Kansas City, disputó su segundo partido en San Francisco y cerró la fase de grupos en Dallas.

Las tres ciudades, conocidas por su fuerte actividad turística y hotelera, presentaron tarifas elevadas incluso fuera de temporada. Con el Mundial en marcha, la demanda de vuelos y alojamientos se incrementó considerablemente, lo que llevó a los hinchas a planificar con bastante anticipación para evitar sobrecostos.

Vuelos internacionales: el primer gran gasto

Para los viajeros que partieron desde Argentina, el costo de los vuelos internacionales representó una parte central del presupuesto. Un pasaje Buenos Aires–Kansas City, dependiendo de la anticipación y la conexión elegida, se ubicó entre USD 1.200 y USD 1.800. En tanto, el regreso desde Dallas o San Francisco hacia Buenos Aires osciló entre USD 1.000 y USD 1.600.

En total, quienes recorrieron el circuito completo necesitaron entre USD 2.200 y USD 3.400 solo para cubrir los vuelos internacionales. Esta fue la primera barrera económica para los hinchas que planificaron seguir al equipo de Scaloni en territorio estadounidense.

Vuelos internos: traslados obligados para seguir a la Selección

A diferencia de mundiales anteriores, marcados por distancias más cortas entre sedes, el certamen 2026 obligó a realizar vuelos internos extensos. Los tramos fueron inevitables para quienes se movieron detrás de la Selección.

El vuelo Kansas City–San Francisco costó entre USD 180 y USD 350, mientras que el traslado desde San Francisco hacia Dallas se ubicó entre USD 150 y USD 280. En conjunto, los gastos por vuelos internos sumaron entre USD 350 y USD 600, variación sujeta a la fecha de compra y a la demanda en cada tramo.

Alojamiento: precios altos en temporada de Mundial

Estados Unidos se caracteriza por sus tarifas hoteleras elevadas, y durante el Mundial estos valores se potenciaron. Para una estadía mínima de cuatro noches por sede, los montos estimados fueron considerables.

En Kansas City, un hotel de 4 estrellas ofreció habitaciones entre USD 180 y USD 300 por noche. En San Francisco, uno de los mercados hoteleros más caros del país, los valores para establecimientos similares oscilaron entre USD 230 y USD 350. Por su parte, en Dallas, los precios se ubicaron entre USD 160 y USD 260 por noche.

Acompañar a la Selección durante los tres partidos de la fase de grupos implicó un gasto total de alojamiento que rondó entre USD 1.500 y USD 2.500 por persona.

Entradas: un gasto variable pero significativo

Los precios oficiales establecidos por la FIFA variaron según la sede y la categoría. Sin embargo, para tener una estimación realista, una entrada de categoría media para un partido de fase de grupos se situó entre USD 80 y USD 200. Ver la participación completa de Argentina requirió calcular entre USD 240 y USD 600. En categorías superiores, estos valores pudieron duplicarse.

Comidas, traslados y gastos cotidianos

El costo diario en dólares fue otro punto clave del presupuesto. Comer en restaurantes de precio medio implicó gastos de entre USD 20 y USD 35, mientras que moverse en transporte público costó entre USD 2 y USD 4 por viaje. En tanto, los traslados mediante aplicaciones de movilidad se ubicaron entre USD 15 y USD 25 según distancia y horario.

Presupuesto final estimado para vivir la experiencia mundialista

Sumando vuelos internacionales, traslados internos, alojamiento, entradas y gastos diarios, un hincha que viajó solo necesitó entre USD 4.800 y USD 7.400 como presupuesto base para seguir a Argentina en el Mundial 2026. Las cifras variaron según la anticipación en la compra, la categoría de hotel seleccionada y el tipo de entrada elegida.

Si se optó por opciones más económicas —alojamientos de menor categoría, comidas rápidas o vuelos con más escalas— el gasto total tendió a reducirse. Sin embargo, quienes priorizaron mejor ubicación, hotelería superior o entradas de categorías altas pudieron superar ampliamente los USD 10.000 para vivir la experiencia completa. (Con información de NA)