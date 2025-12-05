Cierre de talleres en el CIC II Este

REDACCIÓN ELONCE
Con una colorida muestra de lenguajes artísticos y emprendedurismo, el Centro de Integración Comunitaria Número 2 (CIC II Este), ubicado en el Barrio Paraná 14, realizó el cierre de sus actividades anuales. Destacaron el desarrollo de 28 talleres y anunciaron lo programado para el próximo año.
El CIC II Este cerró sus actividades del año con una muestra de la que participaron representantes de los 28 talleres que se dictaron durante el año.
En el lugar estuvieron presentes el Secretario de Educación y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, y el responsable del CIC, Emilio Pata Ruberto, quienes destacaron el rol del "Estado presente" y la integración de las generaciones a través de las actividades que se desarrollaron en el 2025.
Además, se anunció la agenda para el nuevo ciclo de talleres del CIC II Este 2026, con actividades que comenzarán en enero y febrero.
La actividad reunió a participantes de diversas edades en una jornada que celebró el trabajo comunitario y la cultura barrial.
Construcción de ciudadanía
Rubén Clavenzani, recientemente asumido en el cargo, subrayó, en diálogo con Elonce, la importancia de estas iniciativas para la construcción de ciudadanía y la cohesión social.
"Realmente la integración que se logra, el hecho de que convivan, que compartan hechos creativos, lenguajes artísticos, tres, cuatro generaciones. Es un ejemplo de la necesaria recuperación de la comunidad organizada. Por eso estamos muy contentos", manifestó Clavenzani.
El secretario municipal destacó que este tipo de acciones representan la concreción de una política social de inclusión. "Esto es barriada cultural, es cultura barrial; esto es la municipalidad presente y así se construye ciudadanía. No es solo palabra, es acción, es concreción. Cuando vos ingresas acá se respira convivencia, armonía", enfatizó a Elonce.
Talleres 2025: de la cumbia al cine
Por su parte, Emilio "Pata" Ruberto, quien lleva tres años al frente del CIC, precisó que, durante 2025, el espacio albergó a 28 talleres diferentes. "Seguimos haciendo culturas populares y de calidad, como nos gusta llamarle. Y frente a otros que dicen que el Estado debe correrse, acá cada vez está más presente. Vamos por un Estado presente", afirmó .
Ruberto señaló que el CIC II Este se ha convertido en una "segunda casa" para muchas personas de la zona.
La oferta del CIC fue amplia y diversa, abarcando propuestas artísticas, manuales, deportivas y de apoyo educativo. Entre los 28 talleres que se desarrollaron durante el año se encontraron: Bordado mexicano, reciclado, macramé, tejido a dos agujas y croché, golf, crocket, ping-pong, manualidades, pilates, ritmo, zumba, yoga, folklore, cumbia santafesina y cumbia cruzada.
Además, el centro dispuso de un taller de instrumentos musicales que incluyó clases de trompeta, trombón, clarinete, saxo y percusión, gracias a la colaboración del programa "Construir Valores".
Se cedieron espacios para la Escuela 21 (educación física), la Escuela Técnica (un aula adicional) y la Escuela del Bicentenario. A estas iniciativas se sumaron programas de Salud Animal, un espacio de Cobijo (refugio), Cedronar y un taller cognitivo para adultos mayores.
Uno de los talleres con mayor reconocimiento es el de Cine, el cual, según Ruberto, es "el mejor taller de cine que tiene Paraná".
Planificación 2026: gimnasia, yoga y noches culturales
Con la finalización de las actividades de 2025, la institución ya tiene definida la agenda para el nuevo ciclo de talleres del CIC II Este 2026, con propuestas que se inician en enero y se extienden hasta marzo.
Las inscripciones para el nuevo ciclo ya se encuentran abiertas para las actividades que se desarrollarán durante el verano. En enero se ofrecerá gimnasia localizada para mujeres (martes y jueves 9:30) y yoga (lunes, miércoles y viernes).
Para el mes de febrero está prevista la apertura de las inscripciones para la mayoría de las propuestas. El taller de cine en particular, iniciará su inscripción el 15 de febrero. El taller de instrumentos musicales para niños se desarrollará durante las mañanas. El resto de los talleres comenzará su actividad entre febrero y marzo.
Como novedad, el CIC lanzará un nuevo ciclo denominado "Tardes, noches culturales" que se realizará en la cancha de fútbol. El ciclo contempla cuatro jueves de febrero y cuatro jueves de marzo, con la participación de artistas locales como Horacio Jurasek, quien fue invitado para actuar con su trompeta.