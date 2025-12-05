Operativo contra el narcotráfico: se realizaron 18 allanamientos en cuatro localidades entrerrianas

La Policía de Entre Ríos realizó un operativo coordinado en Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Rosario del Tala y Gualeguaychú. Se detuvo al presunto organizador de la banda y se secuestró droga, dinero, armas y vehículos de alta gama.
La Policía de Entre Ríos ejecutó un operativo simultáneo que incluyó dieciocho allanamientos en Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Rosario del Tala y Gualeguaychú. Los procedimientos se desarrollaron bajo las directivas del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán S. Viri, y de la Secretaría Criminal y Correccional del doctor José María Barraza.
En el marco de la investigación, cinco personas fueron detenidas e incomunicadas. Entre ellas se encontraba quien sería el presunto organizador de la estructura criminal, señalado como responsable de coordinar la distribución de estupefacientes, el abastecimiento, la recolección de dinero y la supervisión de los puntos de venta. Su arresto representó un golpe directo al núcleo de mando de la organización, debilitando su funcionamiento operativo.
El ingreso simultáneo a los domicilios permitió neutralizar cualquier intento de evasión o destrucción de pruebas, según informaron fuentes policiales.
Secuestros: droga, armas, dinero y vehículos
Los procedimientos dejaron como resultado el secuestro de clorhidrato de cocaína en formato “piedra”, utilizado para su posterior estiramiento y fraccionamiento, además de marihuana en distintas presentaciones, plantas y cogollos de cannabis sativa.
También se incautaron un arma de fuego, cartuchería, balanzas de precisión, una contadora de billetes, cámaras de vigilancia, DVR, celulares, equipos electrónicos y cuadernos con anotaciones vinculadas a la actividad ilícita. Se sumaron recortes y otros insumos relacionados con la preparación de dosis.
La investigación permitió además el decomiso de una importante suma de dinero: $7.959.320 en efectivo, USD 6.700 y tres vehículos de mediana y alta gama presuntamente utilizados por la red delictiva.
En total, 39 personas fueron identificadas durante el operativo, 22 hombres y 17 mujeres. Todo el material secuestrado, así como las actuaciones policiales, fueron remitidos al Juzgado Federal interviniente para avanzar con las próximas etapas del proceso judicial.