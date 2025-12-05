Se encendió el fuego de la 2º Fiesta del Adobe en Nogoyá, un homenaje a los ladrilleros de la región

REDACCIÓN ELONCE
La 2º Fiesta del Adobe en Nogoyá se realizará el sábado 13 de diciembre, promoviendo el turismo y rescatando las tradiciones de los ladrilleros de la región. Autoridades provinciales y municipales dialogaron con Elonce en el acto de presentación oficial.
Se presentó oficialmente la 2º Fiesta del Adobe en Nogoyá, evento que se celebrará el sábado 13 de diciembre en el Club Deportivo Libertad de la ciudad. Con el objetivo de promover el turismo en la región, busca rescatar las tradiciones y costumbres locales, especialmente aquellas vinculadas al oficio de los ladrilleros, un trabajo artesanal que ha sido transmitido de generación en generación en la comunidad.
El Chañar: el corazón de la fiesta
El evento se llevará a cabo en El Chañar, uno de los barrios nogoyaenses más humildes, donde se encuentran la mayoría de los hornos de barro. Las autoridades provinciales, municipales y del propio club participaron de la presentación y destacaron la relevancia de esta propuesta para la región.
Alicia Aluani, vicegobernadora de Entre Ríos, expresó: “Realmente es una fiesta que resalta nuestros valores, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio. Queremos que se visibilicen en toda nuestra provincia y que trascienda en la Argentina”.
Remarcó la importancia del oficio de los artesanos locales. “Se trata de poner en valor la labor de nuestros ladrilleros. Asimismo, de reforzar lo que significa trabajar en comunidad y en familia, con la certeza de que cada cosa que ellos hacen va a ser para el progreso de la ciudad”, aseguró.
La funcionaria, además, destacó la diversidad cultural entrerriana. “Vamos a cada lugar para que todos conozcamos qué los identifica”, afirmó.
Por último, invitó a la comunidad a sumarse a la celebración. “Estamos orgullosos de esta Fiesta del Adobe y queremos invitarlos a todos a que vengan, a que participen, a que compartan”, finalizó.
El trabajo artesanal del adobe
La celebración tiene como principal objetivo jerarquizar el trabajo de los ladrilleros de la zona, quienes desarrollan una labor fundamental para la comunidad. El evento será una plataforma para poner en valor la importancia de este oficio, al tiempo que se destaca la tradición y el esfuerzo de las familias que lo llevan adelante. Además, la fiesta busca que este trabajo artesanal trascienda más allá de la localidad y sea conocido en otras partes del país.
“Cuando arrancamos con el desafío de hacer esta Fiesta del Adobe, realmente pensábamos que podíamos llegar a reflejar algo de lo que es el trabajo de los ladrilleros, pero nunca creímos que podíamos llegar tan lejos, porque hay mucha gente que nos ha escrito de distintos lugares del país y de algunos países limítrofes, preguntando qué es el adobe, cómo se hace el adobe”, dijo el presidente del Club Libertad, Daniel Koch.
“En esta ocasión, invitamos a los ladrilleros a que puedan mostrar y contar a la gente, cómo se trabaja, cómo es el trabajo artesanal. Un trabajo que es durísimo en verano por el calor y en invierno por el frío”, dijo Koch y destacó la colaboración de diferentes áreas de Gobierno para realizar la Fiesta del Adobe.
Colaboraciones
“A la Fiesta la podemos hacer, porque tenemos un intendente como Bernardo Schneider que nos ha dado una mano importante, un Concejo Deliberante que lo declaró de interés, un Senado provincial que lo declara de interés y de esta manera, es más fácil, porque se trabaja en forma conjunta”, dijo el dirigente deportivo.
Además, señaló que “cuando uno tiene un gobernador, como Rogelio Frigerio, que se le golpea la puerta y siempre está predispuesto, porque en momentos difíciles, donde organizar una Fiesta como esta, se pone cuesta arriba, teniendo estos acompañamientos, se puede concretar”, dijo.
Por otra parte, destacó la cartelera artística de la Fiesta del Adobe. “Van a estar Los Reyes del Cuarteto, el Grupo Estrella, Maravillas Alemanas, las hermanas Vargas, Héctor Cardoso y su conjunto, César y Hernán. Es decir, hay para todos los gustos. Hay chamamé, música alemana, cuarteto y cumbia. Que la gente venta a pasarla bien”, invitó Koch.
“En Nogoyá, somos buenos anfitriones”
Por su parte, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, destacó que se pueda hacer la segunda edición de la Fiesta del Adobe. “Es un hecho importante en la ciudad, para los vecinos y para la gente de otras localidades, departamentos, y de la región. Los invitamos a todos para que puedan acercarse, que van a ser bien recibidos, porque Nogoyá tiene esa característica de ser buenos anfitriones”, resaltó el presidente comunal.
“Está todo preparado para que salga muy lindo y por supuesto, queremos destacar la noble tarea de los ladrilleros, que son los que dan el fundamento y el origen a esta fiesta tan linda. Creemos que la Fiesta del Adobe, se va a ir consolidando en el tiempo y que va a marcar un fuerte mojón en la ciudad de Nogoyá”, sostuvo el intendente.
“Visibilizar nuestras fiestas”
En tanto, el ingeniero José Mouliá, Representante del Gobierno de Entre Ríos en C.A.B.A a cargo de la Casa de Entre Ríos, sostuvo que “nuestra tarea es visibilizar en Buenos Aires, la potencialidad que tiene la provincia en turismo y cultura. En la Casa de Entre Ríos tenemos la mayoría de las presentaciones y lanzamientos de todas las fiestas. En esta ocasión, no se pudo dar, pero queríamos estar presentes y luego difundir para que se conozca la Fiesta del Adobe, la cual merece ser conocida y difundida”, señaló.
Finalmente, Karina Clementín, Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Nogoyá, afirmó que “el trabajo que se hace con las instituciones, empuja a visibilizar todo lo que lo que tenemos en nuestra ciudad y las fiestas son otra herramienta para poder fomentar el turismo”, dijo a Elonce y recordó que “estamos muy cerca de hacer la presentación oficial de la 36 edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra, que se realizará el 3 y 4 de enero y luego los carnavales”, afirmó.