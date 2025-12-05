Aldana Masset habló con Elonce tras participar en Miss Universo: “es un orgullo muy grande”

REDACCIÓN ELONCE
Aldana Masset, la joven entrerriana que representó a la Argentina en certámenes internacionales de belleza como Miss Mundo y Miss Universo, compartió su experiencia con Elonce. Un camino lleno de trabajo, pasión y un gran amor por su país y su provincia.
Aldana Masset, Miss Argentina, se encuentra de regreso en su tierra, tras una destacada participación en el certamen Miss Universo, donde tuvo la oportunidad de representar tanto a su país como a Entre Ríos. En una entrevista exclusiva con Elonce, Masset contó cómo lo vivió. “Fue la experiencia más linda que viví, realmente. Llegué hace poco de Tailandia. Haber representado a la Argentina y haber llevado la bandera a un escenario internacional es un orgullo muy grande para mí”, comentó.
Además, destacó el cariño de su tierra natal: “No solamente representé a mi país, sino también a Entre Ríos. Fue un vivencia maravillosa que la voy a llevar por siempre en mi corazón”.
Aldana es originaria de Valle María, un pequeño pueblo entrerriano. Sus primeros pasos en el mundo del modelaje comenzaron a una edad temprana. “Desde que soy pequeña, siempre me interesó el mundo de la belleza”, contó. A los 15 años, participó en su primer concurso, representando a su localidad. “Gané y luego representé a Entre Ríos”, recordó. Esta fue la puerta de entrada para seguir soñando con la corona de Miss Universo. “Sabía que mi objetivo era ese: representar a mi país en un certamen de belleza internacional. No me detuve hasta conseguirlo”, expresó a Elonce.
Un camino de sacrificio y trabajo en equipo
El proceso de preparación para Miss Universo fue largo y exigente. Aldana viajó al país asiático en octubre y pasó varios días de previa al concurso, que comenzó el 2 de noviembre. “Tuvimos más o menos unos 20 días de concentración en los que practicábamos todo lo relacionado con el certamen”, explicó al dialogar con Elonce. Las jornadas eran intensas, con poco descanso, pero la emoción y el trabajo en equipo hacían que todo fuera más llevadero. “Nos levantábamos muy temprano para prepararnos, para maquillar y peinar, pero nos manteníamos con mucha energía”.
Una de las particularidades de estos certámenes es que las candidatas deben gestionar su propio estilismo. “Cada una se llevaba su propio vestuario o pedía la colaboración de diseñadores”, comentó Aldana. Ella contó que tuvo el apoyo de diseñadores de varios países, incluidos Argentina, Venezuela, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, la responsabilidad del maquillaje y el peinado recayó sobre ella misma. “Me maquillé y me peiné yo todo el concurso, desde que comenzó hasta la noche final”, explicó a Elonce, destacando el esfuerzo personal y la dedicación necesaria para participar en estos eventos.
Otro de los aspectos más destacados de Aldana durante su participación fue el nivel de disciplina y compromiso que demostró. “Evalúan absolutamente todo”, explicó, refiriéndose al proceso de selección y evaluación. Las candidatas son analizadas en una serie de instancias que incluyen la entrevista con el jurado, las pasarelas con traje típico, de gala y de baño.
Mientras que el momento más simbólico de la competencia fue el desfile con el traje típico. Aldana, quien también es cantante, eligió un diseño que representara al folclore argentino, una parte fundamental de su identidad. “Fue inspirado en Atahualpa Yupanqui. La música es muy importante para mí”, compartió.
Orgullo y emoción a pesar del resultado
Aunque Aldana se preparó con todo su esfuerzo, no logró entrar en el top final del certamen. “Me sentí un poco triste. Demostré que Argentina tenía que recibir como recompensa un top y no fue así. Decepcionada, porque había dado todo lo que tenia. Estuve al pendiente de cada detalle. A medida que avanzaba, me decía que estaba cada vez más cerca de la corona”, expresó. Sin embargo, su mirada hacia la experiencia fue positiva. “La gente me apoyó muchísimo, me llevé todo su cariño en el corazón, y eso es lo más importante. Más allá del resultado, el amor de la gente me llena de felicidad”, reflexionó.
El apoyo de sus compañeras y de su familia fue clave durante todo el proceso. “Este año fue una edición muy linda, me hice amigas de todas las candidatas, y todas nos apoyamos mutuamente”, recordó. El compañerismo fue uno de los aspectos más destacados para ella, al igual que la oportunidad de representar a Argentina, un país que muchas veces no tiene mucha visibilidad en certámenes internacionales. “Este año Argentina sonó mucho en Miss Universo, y eso me llena de orgullo. Aunque no clasifiqué, pude cumplir mi objetivo de poner a Argentina en el mapa de los concursos de belleza”.