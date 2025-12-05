Empleados de comercio acordaron aumento y bono extra para un sector: los salarios de diciembre

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Firmaron la paritaria mercantil

Empleados de Comercio acordaron sumas fijas no remunerativas hasta marzo y un grupo de supermercados recibirá un bono extraordinario. Elonce repasa cuánto cobrarán según categoría y sector.

5 de Diciembre de 2025
Acuerdo paritario y sumas fijas hasta marzo de 2026.
Acuerdo paritario y sumas fijas hasta marzo de 2026. Foto: (web).

REDACCIÓN ELONCE

Aumento empleados de comercio. Las entidades empresarias y sindicales del sector mercantil firmaron un nuevo entendimiento salarial que regirá desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), CAME, UDECA y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordaron el pago de una suma fija no remunerativa de $60.000 a abonarse en diciembre, enero, febrero y marzo.

Cada cuota se extinguió con su liquidación mensual, salvo la correspondiente a marzo de 2026, que se incorporará al salario básico en abril.

 

Además, las partes resolvieron extender hasta marzo de 2026 la suma fija de $40.000, vigente desde junio de 2025, manteniendo idénticos alcances y condiciones. El convenio previó también una revisión en marzo de 2026 para evaluar la situación económica.

En el acuerdo se aclaró que estos incrementos no serán vinculantes para los convenios que puedan celebrarse en Río Grande, Tierra del Fuego, aunque las sumas establecidas funcionarán como mínimo convencional desde su homologación.

 

Bono extraordinario para trabajadores de supermercados

 

Uno de los puntos más destacados del entendimiento fue el bono de fin de año acordado para empleados de las principales cadenas de supermercados del país. Trabajadores de COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día y otras firmas recibirán un bono extraordinario de $170.000 en diciembre, resultado de negociaciones directas entre FAECyS y las empresas del sector.

 

Desde el sindicato destacaron que el beneficio “fue conseguido en base a un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes, con el fin de acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de Navidad y Año Nuevo”. La medida impactará en miles de empleados que se desempeñan en establecimientos de gran superficie.

 

Salarios de empleados de Comercio en diciembre 2025

 

Las remuneraciones de diciembre para los trabajadores regidos por el Convenio Colectivo 130/75 incorporaron el incremento del 1% sobre el salario básico correspondiente al cierre de la paritaria anual, más una suma fija no remunerativa de $60.000.

A continuación, la escala salarial por rama y categoría:

 

Maestranza

 

Categoría A: $1.095.795

Categoría B: $1.098.852

Categoría C: $1.109.560

 

Administrativos

 

Categoría A: $1.107.268

Categoría B: $1.111.860

Categoría C: $1.116.448

Categoría D: $1.130.218

Categoría E: $1.141.690

Categoría F: $1.158.519

 

Cajeros

 

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.116.448

Categoría C: $1.123.333

 

Auxiliares Generales

 

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.118.740

Categoría C: $1.143.985

 

Auxiliares Especiales

 

Categoría A: $1.120.274

Categoría B: $1.134.041

 

Vendedores

 

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.134.044

Categoría C: $1.141.690

Categoría D: $1.158.519

 

El acuerdo salarial buscó sostener el poder adquisitivo de más de un millón de empleados mercantiles en un contexto inflacionario complejo. Las sumas fijas, junto con el bono extraordinario para trabajadores de supermercados, conformaron un esquema mixto de recomposición y alivio de fin de año para una de las actividades con mayor cantidad de empleados registrados en el país.

