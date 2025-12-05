Así se vivió la muestra de talleres del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales

REDACCIÓN ELONCE
Con entusiasmo, la Muestra de talleres del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales se llevó a cabo en la noche de este viernes, exhibiendo el talento y la creatividad de los adultos mayores en arte, teatro, danza y mosaiquismo durante 2025.
Este viernes por la noche, se desarrolló la muestra anual de talleres del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales. Los participantes exhibieron sus trabajos en mosaiquismo, paisajismo y distintas expresiones artísticas en la sede ubicada en calle Pellegrini 454 de Paraná.
La presidenta de la institución, Griselda Ledesma, subrayó que las propuestas han trascendido las fronteras de Paraná, participando de eventos en Córdoba, Rosario y Santa Fe. "Estamos muy orgullosos de las cosas maravillosas que han hecho este año", expresó.
Arte, danza y teatro en acción
El vicepresidente del Centro, Mario Huss, destacó la participación de los adultos mayores. “Muy contento por la participación de todos. Estamos sorprendidos por la gran cantidad de gente que nos está acompañando. También aprovecho la oportunidad para agradecer a Elonce que permanentemente nos apoyan en todas las actividades que tenemos”, señaló.
Los talleres ofrecidos incluyen folklore inicial, tradicional y litoraleño, danza árabe, bachata, tango, mosaiquismo, arte, pintura y tejido. “Se busca que los participantes descubran y expresen su creatividad interna y que otras personas lo puedan valorar invitándolos a compartir en otros espacios”, sostuvo Ledesma.
Teatro y diversión para toda la comunidad
El taller de teatro también brilló esta noche, con 22 alumnos que realizaron actuaciones para el público. “Estamos nerviosas, pero ya estamos acostumbradas. Somos 17 en el grupo de los miércoles y después está el grupo de los viernes”, comentó una de las integrantes. La directora Marisa Tissera adelantó que el viernes 12 de diciembre se presentarán con la obra “Rebelión en Villa Mentira” en María Grande, tras el éxito de su estreno en el Juan L. Ortiz.
La actividad cerró la jornada con un fuerte aplauso del público, demostrando la creatividad, dedicación y entusiasmo de los adultos mayores, que una vez más se destacaron por su talento y pasión.