El club Neuquén organiza un festival de rock para comprar terreno y ampliar sus instalaciones

Paraná Para la compra de un terreno

5 de Diciembre de 2025
El festival se realizará para recaudar fondos para ampliar instalaciones.
El festival se realizará para recaudar fondos para ampliar instalaciones. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Este sábado 6 de diciembre, el Club Neuquén de Paraná realiza la segunda edición de su festival de rock a beneficio en el playón de la institución a partir de las 19:00. El evento, que contará con bandas locales como Cultura Frita y La Posta, busca recaudar fondos para la adquisición de un terreno.

El Club Neuquén de Paraná llevará a cabo este sábado 6 de diciembre la segunda edición de su festival de rock solidario, la última actividad de recaudación de fondos programada para el año. El evento se desarrollará en el sector del playón cubierto del club, con apertura de puertas a partir de las 19:00, y está previsto que finalice a las 24:00.

 

Las referentes del club, Marianella Gregorutti y Sabrina Ríos, estuvieron en los estudios de Elonce para contar de la iniciativa e invitar al festival

La actividad busca generar un ingreso para un objetivo crucial para el desarrollo futuro de la institución. Las representantes del club señalaron que el principal objetivo es comprar un terreno lindero para poder ampliar sus instalaciones deportivas.

 

“Estamos con esto que es la segunda edición tratando de recaudar fondos, pero también buscando algo distinto porque venimos haciendo un montón de actividades. Esta es la última del año, así que invitamos a todos”, explicó Gregorutti. Sobre el horario, destacó que es “temprano para que vayan con la familia”.

 

Bandas locales y accesibilidad

 

El festival contará con la participación de destacadas bandas de la escena rockera local: La Posta, Lucas y Canciones de Luca y Sumo (Banda liderada por el hermano de una de las integrantes de la Comisión), Dulce Rufianes y Cultura Frita.

El evento fue reubicado en el sector del playón para mayor comodidad y logística, lo cual proporciona "más espacio y más aire" para la concurrencia familiar.

 

Respecto a las entradas, los puntos de venta de las anticipadas en Paraná son:

Mates Paraná (sucursal centro en calle Urquiza)

Herbel Bebidas (calle Martín del Barco Centenera, cerca del club)

Club Neuquén

La Previa (Avenida Ramírez)

 

Las entradas también están disponibles por la plataforma digital Simple Paz, donde pueden adquirirse con cualquier medio de pago. Las referentes del club recordaron que la entrada está pensada para que abonen a partir de los 15 años, promoviendo la participación de niños y adolescentes. Además, habrá servicio de cantina con hamburguesas, fernet y cerveza.

Un crecimiento que exige ampliación

 

Por su parte, Sabrina Ríos, que también participa en la subcomisión de fútbol, se refirió al crecimiento sostenido que ha tenido la institución en los últimos cinco a siete años, que la ha llevado a ser conocida como “Familia Pingüina”.

 

“Es un trabajo diario, siempre decimos, de pura convicción y amor por el club, porque es nada más que eso”, enfatizó. Este impulso se traduce en logros deportivos, con campeonatos recientes en varias categorías:

 

Hockey: Campeón en infantiles masculinos y femeninos.

Futsal Femenino: Sexto campeonato consecutivo.

Fútbol: Clasificación a la segunda fase en el Torneo Regional.

 

Es precisamente este crecimiento de socios y disciplinas, particularmente Futsal y Hockey, lo que ha hecho que las instalaciones actuales resulten insuficientes. “Nos termina quedando chico lo que es adentro. Hemos crecido mucho a nivel de socios, así que para poder seguir creciendo tenemos que agrandarnos un poco”, explicaron, señalando la necesidad de contar con más playones para las prácticas.

Club Neuquén invita a al festival "Neuquén Rock" este sábado 6 de diciembre

Temas:

Club Neuquen Rock festival
