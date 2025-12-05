Emoción en la muestra inclusiva de “Habitar el movimiento” en La Vieja Usina

REDACCIÓN ELONCE
En el Centro Cultural La Vieja Usina, el grupo inclusivo realizó una muestra colmada de público y emoción. En diálogo con Elonce, los participantes y el coordinador Santiago Marcos compartieron expectativas y sensaciones antes de subir al escenario.
El Centro Cultural La Vieja Usina fue escenario de una muestra artística inclusiva protagonizada por el grupo Habitar el movimiento, coordinado por Melina Rodríguez, con la participación del taller de teatro de la Asociación Olímpica Especial.
La sala Verónica Kuttel se llenó de aplausos cuando los jóvenes debutaron en escena con propuestas de danza, teatro y ritmos urbanos, en una jornada donde la accesibilidad y la expresión corporal fueron los ejes centrales.
La cobertura de Elonce permitió conocer las voces de los protagonistas que, minutos antes de subir al escenario, describieron el entusiasmo y el compromiso con los que se prepararon. Muchos de ellos realizaron su primera presentación pública, lo que dio al evento un carácter particularmente emotivo.
Un espectáculo que integró danza, teatro y diversidad
Durante la previa, el coordinador Santiago Marcos destacó el valor formativo y afectivo de la muestra. “La actividad la coordina Melina Rodríguez, que organizó esta actividad hermosa y nos invitó a participar. Yo coordino el taller de teatro de la Asociación Olímpica Especial, que ahora funciona bajo el programa Construir Valores de la Municipalidad”, relató.
Los participantes combinaron propuestas de danza y teatro, ensayadas durante semanas. Santiago subrayó que el espacio les permite “expresar capacidades, compartir con otros grupos y mostrar lo que trabajamos durante todo el año”.
Aunque reconoció con humor que los ensayos fueron intensos, una de las integrantes aseguró entre risas: “Sí nos cansamos, pero ahora nadie está cansado”.
Voces de los protagonistas: nervios, alegría y muchas ganas de bailar
Cada uno de los jóvenes entrevistados por Elonce expresó su emoción y su preparación para el debut:
Vicky, lista para maquillarse y entrar en escena, comentó: “Mi mamá me maquilló. Estoy por entrar y un poco nerviosa”.
Pedro, integrante del grupo de danza, adelantó que participarían con energía: “Vamos a bailar. Vamos a hacer el tren de los ritmos”.
Luz Camila, con un vestuario brillante, explicó que su número sería de estilo pop: “Me toca ritmos pop”.
Alan, por su parte, contó que interpretaría una coreografía de cumbia.
Paolo, aportó su toque original: “Voy a hacer artes marciales. Obvio que me preparé bien”.
Erika anticipó parte de su actuación entonando una estrofa de su canción: “Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta cosa buena que tiene la vida…”.
Las intervenciones reflejaron la diversidad de estilos incluidos en la muestra y, sobre todo, el entusiasmo del elenco por presentarse ante una sala colmada.
Una jornada que celebró la inclusión cultural
El público acompañó cada intervención con fuertes aplausos, generando un ambiente festivo y de reconocimiento al trabajo de los artistas. La muestra de Habitar el movimiento se consolidó como una puesta en valor de la expresión artística de personas con discapacidad, promoviendo un espacio accesible donde la creatividad y la diversidad fueron protagonistas.
La colaboración entre la Municipalidad, la Asociación Olímpica Especial y La Vieja Usina permitió concretar una jornada que resaltó el derecho al acceso cultural y a la participación plena en ámbitos artísticos.