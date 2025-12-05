Más de 75 emprendedores ofrecerán sus productos en la feria navideña de Plaza Loreto

REDACCIÓN ELONCE
Plaza Loreto será sede este domingo de una feria navideña con más de 75 emprendedores locales. Habrá artesanías, música en vivo y propuestas para anticipar las compras de fin de año, supo Elonce.
Una feria navideña reunirá a más de 75 emprendedores locales este domingo en la Plaza Nuestra Señora de Loreto, ubicada detrás del predio del Club Argentino Juniors, en la zona este de Paraná. La actividad comenzará a las 17.30 e incluirá stands de artesanías, regalería y productos elaborados por emprendedores de distintos rubros.
Brenda Lara, una de las organizadoras, invitó a la comunidad a participar y contó que la propuesta surgió mientras participaba en otra feria. “La idea nació un día en Plaza Independencia, donde participo con mis artesanías. Una compañera mencionó esta plaza y dije ‘es enfrente de mi casa’. Ahí empezamos a organizarnos con las comisiones vecinales y así surgió la idea”, relató la joven que participa como emprendedora, dedicándose a la pintura artesanal de cuadros y cajitas.
En la oportunidad, recordó que la primera edición de la feria tuvo una respuesta positiva. “Fue una de las mejores porque le metimos muchas ganas y organización. Los emprendedores se fueron contentos y ahora las expectativas son altas porque somos más de 75”, afirmó.
La feria contará con un show musical de Pablo Molina, quien se presentará con cumbia y cuarteto entre las 21 y las 22. Además de los stands, habrá propuestas gastronómicas y espacios recreativos para las familias de la zona.
En caso de inestabilidad climática, los organizadores trasladarán la actividad al sábado 13 de diciembre, en el mismo horario: de 17.30 a 22.30.
La convocatoria apunta a promover el trabajo de los emprendedores locales y ofrecer alternativas de regalos navideños.