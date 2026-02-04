Santa Elena: convocan a una marcha en rechazo a los actos de violencia hacia las mujeres

REDACCIÓN ELONCE
Convocan a marchar este miércoles en Santa Elena en rechazo a los hechos de violencia hacia las mujeres. La manifestación surge a raíz de un episodio que conmociona a la ciudad.
La ciudad de Santa Elena, en el departamento La Paz, será escenario este miércoles de una marcha en rechazo a los actos de violencia hacia las mujeres. La iniciativa surge luego de que este martes se conociera una denuncia por presunta violación contra una adolescente de 15 años, quien resultó con graves heridas y debió ser trasladada al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica.
El reclamo, que tiene como consigna central "Tocan a una, respondemos todas", busca generar un espacio de acompañamiento, concientización y exigencia de justicia. Desde la organización remarcaron la importancia de la participación ciudadana y llamaron a sumarse de manera activa: "Traé tu cartel y acompañanos", solicitaron, en un mensaje que comenzó a circular por redes sociales.
Una movilización abierta a toda la comunidad
La movilización está prevista para las 19 y partirá desde Plaza Centenario, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, para luego desplazarse hasta la Comisaría N° 15 local. El recorrido fue definido con el objetivo de visibilizar el reclamo y manifestar el repudio social frente a los hechos de violencia de género.