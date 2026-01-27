Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos: Jorge Satto explicó cómo funcionará el nuevo organismo

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos comenzó su etapa operativa formal y tendrá a Jorge Satto al frente de la nueva estructura que reemplaza a la Secretaría de Turismo provincial. El funcionario fue designado por decreto del gobernador y explicó que el organismo asumirá la conducción integral de la política turística con un esquema de gestión compartida entre el Estado y el sector privado.

En diálogo con Elonce, Satto aclaró que el cambio no implica una doble función, sino una transformación institucional. “La secretaría ha dejado de existir en el organigrama del gobierno provincial. Lo que existe ahora es el Ente Mixto, que es el área de referencia del turismo en la provincia”, señaló.

La figura fue creada por la Ley N.º 11.183 y establece un modelo descentralizado que concentra presupuesto, patrimonio, personal y responsabilidades que antes estaban bajo la órbita de la cartera turística.

Cómo estará integrado

El presidente detalló que el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos contará con un directorio de 15 miembros, integrado por representantes del sector público, privado e institucional. Allí participarán funcionarios del Ejecutivo, legisladores, entidades empresarias, trabajadores, profesionales del rubro y la universidad.

“El turismo es una actividad multidimensional que involucra cultura, deporte, obra pública, Hacienda y planeamiento. Todos esos sectores van a estar representados en la toma de decisiones”, explicó.

Además, precisó que el gobernador designa al presidente y que cada organismo nombra a sus delegados. “La figura del presidente coordina esa asamblea que se va a reunir periódicamente para ir definiendo acciones”, agregó.

Jorge Satto en el día de su designación como presidente. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Continuidad operativa

Satto también indicó que no habrá cambios en la estructura administrativa ni en el funcionamiento diario. Según explicó, los recursos humanos y materiales pasarán directamente al nuevo esquema.

“Se sostiene toda la estructura, el patrimonio, el espacio físico y el personal. Todo es absorbido por el ente y comienza a funcionar con distinto nombre y con un modelo de gobernanza más moderno”, afirmó.

En ese sentido, describió que el sistema será más horizontal y con decisiones consensuadas. “Permite compartir responsabilidades y que todos los sectores estén involucrados desde el inicio”, sostuvo.

Una demanda del sector

El titular del organismo remarcó que la creación del ente era un reclamo histórico de prestadores turísticos y cámaras empresarias. También mencionó que otras provincias y destinos del país ya cuentan con mecanismos similares.

“Hace 25 o 30 años que ciudades como Mar del Plata, Bariloche o Mendoza tienen entes mixtos. El sector privado de Entre Ríos lo venía pidiendo desde hace mucho tiempo”, recordó.

Finalmente, adelantó que en las próximas semanas convocará formalmente a las instituciones para designar a sus representantes. “Puede ser un proceso más lento, pero las decisiones van a estar consensuadas y eso las hace más efectivas”, concluyó.