Trump desplazó al jefe de las redadas migratorias tras una muerte en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso la salida del comandante de la Patrulla Fronteriza a cargo de las redadas en Minneapolis, Gregory Bovino, y resolvió reorganizar el liderazgo de la ofensiva contra la inmigración en Minnesota, luego de un segundo tiroteo mortal protagonizado por agentes federales.

Según confirmaron fuentes vinculadas al operativo, Bovino abandonaría la ciudad este martes, en el marco de una reducción de la presencia federal y de cambios en la conducción de la denominada Operación Metro Surge. En su lugar, Trump anunció que el control de la misión quedará en manos de su zar de la frontera, Tom Homan, quien reportará directamente a la Casa Blanca.

La decisión se produjo luego del tiroteo ocurrido el sábado, en el que agentes de la Patrulla Fronteriza mataron a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos. El accionar generó una fuerte reacción política y cuestionamientos sobre la conducción del operativo, especialmente después de que Bovino afirmara que la víctima planeaba atacar a fuerzas de seguridad, una versión que no fue corroborada por las autoridades.

Críticas y tensión política

El liderazgo de Bovino había sido duramente cuestionado por funcionarios locales, organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas, debido a la implementación de operativos federales de alto impacto que derivaron en protestas masivas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Minneapolis.

De acuerdo a una fuente citada por la agencia AP, Bovino forma parte del grupo de agentes federales que comenzaron a retirarse de la ciudad. La salida coincide con un cambio de tono del propio Trump respecto a la situación en Minnesota, tras destacar conversaciones “productivas” con el gobernador demócrata Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Greg Bovino, en Minneapolis, Minnesota (fto Reuters)

El intendente Frey indicó que durante una llamada telefónica le solicitó al presidente que pusiera fin al aumento de las redadas migratorias, y aseguró que Trump reconoció que la situación actual “no puede continuar”. Asimismo, adelantó que seguirá reclamando el retiro de otros funcionarios federales involucrados en el operativo.

Intervención judicial y diálogo con el estado

En paralelo, Trump mantuvo una conversación telefónica con el gobernador Walz, en la que ambos coincidieron en la necesidad de investigaciones imparciales sobre los tiroteos. El mandatario republicano señaló que su administración busca identificar a “todos y cada uno de los criminales” bajo custodia estatal, mientras que Walz afirmó que el Departamento de Correcciones de Minnesota coopera con los pedidos federales.

El mismo día, un tribunal federal escuchó los argumentos de una demanda presentada por el estado y las ciudades de Minneapolis y St. Paul para frenar temporalmente la intensificación de la aplicación de las leyes migratorias. La jueza Katherine Menendez dio prioridad al caso y solicitó al gobierno federal un escrito adicional para evaluar si la Operación Metro Surge tiene como objetivo castigar a las jurisdicciones con políticas de “ciudades santuario”.

Muerte en una redada migratoria reavivó el conflicto en Minnesota(foto Getty Images North America)

Desde el estado advirtieron que la situación en las calles es crítica. “Si esto no se detiene ahora mismo, será difícil confiar en el futuro de nuestra república”, expresó el fiscal general adjunto de Minnesota, Brian Carter.

Mientras tanto, Tom Homan asumirá el control de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minnesota y tiene previsto reunirse con el alcalde Frey en las próximas horas, en un intento por descomprimir un conflicto que generó fuerte impacto político y social en la región.