"Priorizamos el género, la autenticidad y el respeto por el escenario", aseguró la intendenta de Federal

La intendenta de Federal y presidenta de la comisión organizadora del Festival Nacional del Chamamé, Alicia Oviedo, dialogó con Elonce acerca de lo que representa la edición 51° que finaliza este domingo.

“Para nosotros es un gusto que vengan porque los medios de comunicación nos permiten llegar a mucha gente que no puede acercarse por distintos motivos”, señaló.

Alicia Oviedo

Acerca del gran marco de público que concurrió entre el jueves 5 y el domingo, que ronda los 18 mil espectadores, indicó: “Nuestro festival tiene la particularidad que es solo de chamamé. Priorizamos el género, la autenticidad y el respeto por el escenario “Ernesto Montiel” porque valoramos a los artistas chamameceros”.

“Si se llama Festival de Chamamé, es chamamé solamente”, mencionó y señaló que el tiempo acompañó.

51ª Festival Nacional del Chamamé Federal 2026 - Intendenta de Federal Alicia Oviedo

“Los ballets que participan son solo de Federal. Para las peñas, cada ballet presentó su grupo de niños y niñas, para el escenario mayor, los adultos”, explicó y resaltó la convocatoria de bailarines. En esta línea, mencionó la Escuela Municipal de Baile y el grupo musical “Chamamé Futuro”.

Además, mencionó talleres municipales tanto en la ciudad de Federal como en la Colonia Federal, en el ejido.

Alicia Oviedo

El camping de Federal y las bailantas, los principales atractivos

“Este festival tiene distintos eventos. Comenzamos una semana antes con bailantas nocturnas, en la cancha de Unión y las diurnas durante el festival. Nuestro camping municipal aloja a mucha gente que viene año a año y algunos se suman. Contamos con todos los servicios, es un camping muy completo”, describió y remarcó que ambas propuestas atraen a cientos de turistas.

“Tenemos toda la capacidad hotelera ocupada, a pesar de que no somos una ciudad turística. Esto significa un impulso local. Es un éxito para nuestra comunidad”, enfatizó.

En este sentido, reconoció: “Es una tarea notable la que tenemos que hacer porque debemos preparar los espacios para este festival, el camping, la cancha de Unión y el anfiteatro. Lo hacemos con mucho gusto y responsabilidad porque nuestro festival es muy popular”.

“La noción que tenemos de popular es que debe ser un evento accesible, donde la gente tenga los servicios elementales”, explicó.

Sobre la grilla artística, Oviedo aseguró que se busca que estén representados “todos los estilos de chamamé” y que estén los artistas que “gustan a la gente”, además de mostrar a los nuevos. También “brindar un espacio a los artistas locales”, con lo que hacen mucho esfuerzo.

Por otro lado, la mandataria de Federal resaltó la labor de los puestos gastronómicos: “Hay un solo carrito de comidas que no es de Federal, el resto son de acá. Priorizamos la gente de nuestra ciudad”.

Asimismo, se refirió a los emprendedores y artesanos: “Ya tienen su lugar garantizado desde hace un buen tiempo. Pueden mostrar y vender sus productos”, indicó.

“Trato de poner en valor lo que tenemos. Lo que tenemos es conocernos, vincularnos, relacionarnos mucho. Esa serenidad pueblerina que nos da el encontrarnos y saber con quién estamos, a veces uno no lo valora hasta que se va a otro lado. Los jóvenes que se van a estudiar añoran esto de encontrarse y conocerse, estar en el pago chico”, valoró.

“Hacemos esfuerzos enormes, faltan muchas cosas. Somos conscientes que uno de los inconvenientes es el estado de la red vial, que requiere dinero, y todo lo que hacemos es con mucho esfuerzo y con acompañamiento de la comunidad”, dijo.

Acerca del balance de esta edición, señaló que es positivo y que aún resta el balance financiero. En esta línea, destacó: “En 2025 tuvimos una ganancia de $98 millones de pesos, que fueron volcados a este anfiteatro. Hicimos la cantina nueva, sanitarios para la gente que trabaja en las cantinas y tickeras, una sala de control con una visión del predio”.

“Siempre procuramos dar trabajo a la gente local”, aseguró.