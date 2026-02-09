 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial en la capital entrerriana

Accidente de tránsito entre una moto y una bicicleta dejó tres heridos en Paraná

Un accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de Paraná, donde una motocicleta y una bicicleta colisionaron en la zona de Gualeguaychú y Arturo Illia. Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital San Martín.

9 de Febrero de 2026
Así quedaron tirados en el asfalto.
Así quedaron tirados en el asfalto. Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Un accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de Paraná, donde una motocicleta y una bicicleta colisionaron en la zona de Gualeguaychú y Arturo Illia. Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital San Martín.

Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Paraná, en la intersección de calles Gualeguaychú y Arturo Illia, donde colisionaron una motocicleta y una bicicleta por causas que se investigan. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron lesionadas y requirieron asistencia médica.

 

 

Tras el llamado de emergencia, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió rápidamente al lugar para brindar las primeras atenciones a los heridos. Al arribar, los bomberos constataron que las personas involucradas presentaban diversas lesiones producto del impacto.

 

El personal actuante procedió a inmovilizar y asistir a los lesionados en el lugar, aplicando los protocolos correspondientes para este tipo de accidente de tránsito, hasta la llegada de los servicios de salud.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;.
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

 

Traslado y operativo conjunto

 

Minutos después, arribaron al lugar ambulancias del servicio de emergencias médicas 107, cuyos profesionales continuaron con la evaluación de los pacientes. Posteriormente, se dispuso el traslado de las tres personas al Hospital San Martín de Paraná para una mejor atención médica y estudios de mayor complejidad.

 

En el operativo intervinieron de manera conjunta efectivos de la Comisaría Segunda, personal del sistema de emergencias 911 y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el ordenamiento del tránsito y la seguridad de la zona.

Temas:

Accidente moto bicicleta
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso