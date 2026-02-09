Accidente de tránsito entre una moto y una bicicleta dejó tres heridos en Paraná

Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Paraná, en la intersección de calles Gualeguaychú y Arturo Illia, donde colisionaron una motocicleta y una bicicleta por causas que se investigan. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron lesionadas y requirieron asistencia médica.

Tras el llamado de emergencia, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió rápidamente al lugar para brindar las primeras atenciones a los heridos. Al arribar, los bomberos constataron que las personas involucradas presentaban diversas lesiones producto del impacto.

El personal actuante procedió a inmovilizar y asistir a los lesionados en el lugar, aplicando los protocolos correspondientes para este tipo de accidente de tránsito, hasta la llegada de los servicios de salud.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Traslado y operativo conjunto

Minutos después, arribaron al lugar ambulancias del servicio de emergencias médicas 107, cuyos profesionales continuaron con la evaluación de los pacientes. Posteriormente, se dispuso el traslado de las tres personas al Hospital San Martín de Paraná para una mejor atención médica y estudios de mayor complejidad.

En el operativo intervinieron de manera conjunta efectivos de la Comisaría Segunda, personal del sistema de emergencias 911 y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en el ordenamiento del tránsito y la seguridad de la zona.