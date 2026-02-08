Concordia: un motociclista de 25 años tuvo lesiones graves luego de chocar contra un auto

El accidente fue a la salida del Golf Club

Un motociclista de 25 años resultó con lesiones de gravedad luego de un choque contra un auto en la zona norte de Concordia. Según fuentes policiales, el accidente ocurrió minutos antes de las 07:30 de este domingo sobre avenida Monseñor Rösch.

Trascendió que en esa zona, a la altura de la salida del Golf Club, se llevaba a cabo una fiesta. Allí colisionaron el Volkswagen Polo y la moto Bajaj Rouser.

Si bien no se informó la mecánica del accidente, se supo que al arribo de personal policial de la Comisaría Sexta, ninguno de los dos conductores estaba en el lugar, solo los vehículos. Los testigos indicaron que el joven había sido trasladado al hospital Delicia Masvernat para recibir atención médica.

En la institución de salud, donde quedó internado el joven, se constató que tiene traumatismo encéfalo craneano con herida cortante, fractura de fémur izquierdo, hematoma facial, escoriaciones y politraumatismos.

El médico policial determinó que el joven presenta un tiempo estimado de 35 días de curación.