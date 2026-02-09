Pajarito Silvestri en el 51° Festival Nacional: "Queremos sensibilizar el corazón de la gente"

En diálogo con Elonce, Luis Pajarito Silvestri se refirió a su actuación en la última luna del 51° Festival Nacional del Chamamé de Federal. En este sentido, señaló: “Estamos con la emoción de lo que se vive arriba del escenario “Ernesto Montiel”, imponente, nunca zafamos de sentir un poquito de nervios. El público fue gentil en su aplauso y silencio, en lo que uno propone del repertorio conocido y canciones nuestras”.

“Federal tiene esto que te renueva la emoción. Sabemos que es un público bastante exigente porque conoce de música, de chamamé, de chamarrita y rasguido doble. Está bueno que uno trate de superarse año a año, a veces con canciones nuevas que evocan la historia del pueblo, otra sobre la familia, los hijos, la casa.

Queremos sensibilizar el corazón de la gente”, sinceró.

Luis Pajarito Silvestri

Silvestri recordó que la primera vez que subió al escenario de Federal fue en 1994 con 11 años y continuó presentándose de manera ininterrumpidamente.

51ª Festival Nacional del Chamamé Federal 2026 - Pajarito Silvestri

En ese marco, remarcó que la continuidad del arte del chamamé tiene que ver con la gente, “lo hacemos por la historia de ellos”, aseguró y mencionó que hace pocas semanas se publicó un videoclip titulado “Saben cómo me pongo”, en relación a un personaje de Federal “que siempre estamos esperando que llegue a la fiesta con su guitarra”.

“Cantamos historias que tienen rasgos verídicos y por eso la gente la toma como propia y le llega al corazón”, reconoció Silvestri.

“Como músicos tenemos esa meta, contar historias, lugares, que la gente diga “¿qué es el puente blanco? ¿qué pasa allí?” Nosotros le escribimos una canción, hacemos conocer los rincones del pueblo; Puerto Tirol, canciones que despiertan interés”, sumó.

"A través de esta herramienta, que es el chamamé, podemos hacer eso", aseveró.

Valoración sobre la edición 2026

El artista chamamecero se refirió a la 51° edición y enumeró como aspectos positivos: “Con la organización de siempre, es un placer estar aquí, los horarios corren como uno lo planea, la atención, la gente que viene de todos lados y se siente como en casa”.

En esta línea, agregó: “Los anfitriones hacen un buen trabajo y por eso la gente vuelve a Federal, es importante que se renueve el público porque se comenta lo que es Federal”.

Luis Pajarito Silvestri

Las bailantas diurnas y nocturnas

Silvestri contó que fue espectador de las bailantas y las peñas. “Lo que se vive es inconmensurable. Uno no se puede explicar cómo la gente se congrega, a pesar del calor. Es un encuentro con muchísimos amigos y busca mantener genuino el ritmo del chamamé y de la música del litoral”.

“Federal es chamamé, todo el año es chamamé. Siempre hay alguna reunión chamamecera, muchísimo movimiento”, destacó.

En esta línea, marcó: “Es muy valorable que la juventud vaya a las reuniones chamameceras, donde se escucha El Toro y el abanico de nuestro chamamé y chamarritas. Tenemos juventud que está mamando de a poco nuestra música, que nos hace bien”.

Por último, se refirió al camping municipal y señaló: “Hay anécdotas conocidas de personas que se juntaban en el camping a hacer chamamé. Hay una historia que en el camping se encontraron personas que se enamoraron, que vuelven. Es algo místico, lindo, que hace a nuestra cultura. Federal es sábana verde con todos los matices de pueblo, de los sabores tradicionales”.