Se estancó el pase de Edwuin Cetré a Boca por revisión médica

El pase de Edwuin Cetré a Boca se estancó por diferencias en los criterios médicos durante los primeros exámenes realizados por el Xeneize. El colombiano, que ya había tenido un intento fallido de sumarse a Athletico Paranaense de Brasil, ahora ve frenada su llegada al club de La Ribera, aunque la transferencia no está caída.

Este martes, Boca solicitó un informe médico complementario sobre el futbolista, más allá de la revisión oficial que realiza antes del arribo de cada jugador. El cuerpo médico advirtió anomalías en algunos resultados y comunicó la situación a la dirigencia. Según fuentes cercanas, se trata de precauciones para determinar si los inconvenientes detectados podrían afectar el rendimiento deportivo de alto nivel.

El pasado 1° de febrero, Cetré tenía todo acordado para sumarse a Athletico Paranaense, pero la operación se cayó a último momento por “problemas en los exámenes cardiológicos” según informó el club brasileño. Desde Estudiantes, su club actual, aclararon que la transferencia no se concretó por “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, aunque el Xeneize decidió revisar nuevamente los exámenes para confirmar los riesgos.

Foto: Archivo Elonce.

La negociación y la situación de la transferencia

El acuerdo entre Boca y Estudiantes por el 50% de la ficha de Cetré ya estaba cerrado desde el domingo, y únicamente restaba que el Xeneize adquiriera la mitad restante a Independiente de Medellín. Además, esta mañana se incluyó en la negociación la opción de un préstamo de un futbolista del club, lo que permitiría liberar un cupo extraordinario y reforzar el plantel hasta el 10 de marzo.

Por ahora, la definición dependerá de la evaluación médica y de la decisión de la dirigencia sobre si aceptar los riesgos detectados. La intención del club sigue siendo incorporar refuerzos de calidad: se busca un mediocampista ofensivo y un centrodelantero, además de manejar la situación de las plazas disponibles, incluida la que ocupa Rodrigo Battaglia, señaló TyC Sports.

Mientras tanto, Cetré deberá esperar y someterse a los estudios que determinen si puede continuar con la transferencia. Boca, por su parte, mantiene la prioridad de reforzar el equipo y no descarta retomar la operación en caso de que los resultados médicos sean considerados seguros para el desempeño del jugador.