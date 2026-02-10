Juan Manuel Bilat se prepara para un esperado show en CUAC

REDACCIÓN ELONCE
El artista argentino Juan Manuel Bilat se presentará este miércoles en CUAC, llevando su chamamé y el poncho coscoíno a los escenarios de Paraná, consolidando su lugar en la música del litoral.
Juan Manuel Bilat, reconocido músico del litoral argentino, continúa su ascenso en el mundo del chamamé. Este miércoles se presentará en CUAC, donde promete ofrecer un show cargado de tradición, energía y emotividad. Durante años, Bilat ha trabajado para consolidar su banda y difundir la música de Entre Ríos, logrando un equilibrio entre profesionalismo y el calor familiar que caracteriza sus presentaciones.
El músico destacó que los últimos años han sido intensos, con giras y conciertos que han permitido que su propuesta llegue a cada rincón de la provincia y más allá. “Este arranque de 2026 es más que soñado”, comentó, resaltando la importancia de trabajar en equipo con músicos de alta calidad y dedicación.
Además de su talento individual, Bilat enfatiza que su banda se ha convertido en una gran familia. Juntos, han recorrido distintos escenarios llevando la esencia del chamamé y celebrando los logros que representan no solo a ellos, sino a toda la cultura de Entre Ríos.
El poncho coscoíno: un símbolo de logro
Uno de los momentos más destacados de su carrera reciente fue recibir el poncho coscoíno, reconocimiento que confirma la presencia de Bilat y su banda en el escenario mayor del Festival de Cosquín. Este galardón no solo simboliza el esfuerzo personal del músico, sino también la continuidad de la tradición chamamecera de la región.
Bilat explicó que este logro abre la puerta para que el chamamé vuelva a ocupar lugares centrales en carteleras nacionales. Asimismo, destacó la participación de jóvenes músicos, como los integrantes de Chamamé Futuro, quienes representan la continuidad de esta música en nuevas generaciones.
La preparación para la presentación en CUAC incluye la integración de diferentes instrumentos, como violines y chelo, que forman parte de su gira “Revolución”, y la búsqueda constante de conectar con el público mediante la autenticidad de sus interpretaciones.
Un compromiso con la música y la comunidad
Más allá del reconocimiento, Juan Manuel Bilat subraya que su principal motivación es la música misma y el vínculo con su público. “Cada presentación es un abrazo al alma de quienes nos acompañan”, afirmó, recordando el apoyo familiar y comunitario que ha sido clave en su trayectoria.
En la próxima presentación en CUAC, Bilat llevará el poncho durante todo el año hasta volver a Cosquín, mostrando su compromiso con la difusión de la cultura local y el chamamé. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que combina tradición, innovación y el carisma que caracteriza al músico.