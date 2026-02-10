 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Quini 6 sorteará más de $16.400 millones este miércoles

El Quini 6 pondrá en juego este miércoles un pozo total de $16.450 millones, con las modalidades Tradicional, La Revancha y Siempre Sale disponibles para los apostadores.

10 de Febrero de 2026
Quini 6.
Quini 6. Foto: Archivo Elonce.

El Quini 6 pondrá en juego este miércoles un pozo total de $16.450 millones, con las modalidades Tradicional, La Revancha y Siempre Sale disponibles para los apostadores.

Este miércoles 11 de febrero, el Quini 6 realizará un nuevo sorteo con un pozo acumulado de $16.450 millones. Tras quedar vacantes las modalidades Tradicional, La Segunda y La Revancha el pasado domingo, los jugadores tienen una nueva oportunidad de quedarse con los millonarios premios.

 

 

Los interesados tienen tiempo de adquirir sus boletos hasta las 19 horas, mientras que el sorteo se llevará a cabo a las 21:15 en la capital santafesina. La transmisión en vivo podrá seguirse por Argentina 12, la TV Pública y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

 

Según informaron desde la organización, los pozos para cada categoría serán los siguientes: Tradicional Primer Sorteo, $7.080.000.000; Tradicional La Segunda, $1.260.000.000; La Revancha, $7.650.000.000; El Quini Siempre Sale, $305.000.000; y el Sorteo Extra, $155.000.000.

 

Precio del boleto y modalidades disponibles

 

El ticket del Quini 6 tiene un valor base de $1.500, que incluye la modalidad Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda). La Revancha y el Siempre Sale se adquieren por separado a $750 cada uno, alcanzando un total de $3.000 por boleto si se juegan todas las categorías.

 

Para participar, cada apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45. Los mismos números se aplican a todas las modalidades del juego, que funciona bajo un sistema poceado: los premios dependen del porcentaje de la recaudación total, con información del sitio Cipo 360.

 

Este mecanismo permite que, en caso de que queden vacantes los premios principales, el pozo se acumule y se ofrezca nuevamente en el siguiente sorteo, lo que genera montos millonarios como el que se pondrá en juego este miércoles.

 

Temas:

Quini 6
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso