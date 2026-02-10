UPCN dio detalles del convenio con OSER que permite usar el resonador del hospital San Martín

El hospital San Martín de Paraná sumó desde esta semana una nueva función dentro del esquema de prestaciones de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). A partir de un convenio impulsado por UPCN y firmado con el Ministerio de Salud provincial, el resonador magnético del nosocomio quedó habilitado como prestador para todos los afiliados, quienes podrán realizarse estudios sin abonar coseguro y sin necesidad de estar internados.

La medida modifica un funcionamiento que hasta ahora generaba limitaciones. Si bien el equipo ya operaba dentro del hospital, su uso estaba restringido a pacientes internados, mientras que los afiliados con orden médica ambulatoria debían recurrir a centros privados o a otros prestadores, lo que implicaba demoras, turnos nocturnos o costos adicionales. Con la incorporación formal del San Martín a la red de la obra social, esa barrera quedó eliminada.

Cómo acceder al beneficio

Según se informó, los afiliados podrán solicitar turno directamente en el hospital, presentando la orden médica correspondiente, del mismo modo que lo hacen en cualquier otra institución conveniada. La práctica podrá realizarse sin pago extra, tanto para pacientes de Paraná como del interior de la provincia, lo que amplía las opciones disponibles dentro del sistema público.

El secretario general de UPCN, José Allende, explicó a Elonce que el objetivo fue poner en funcionamiento pleno un equipamiento que permanecía subutilizado. “Ese resonador es de altísima calidad y de última generación. Estaba cerrado y no funcionaba. Eso perjudicaba tanto a quienes se atienden en el hospital como a todos los afiliados que podían necesitarlo”, señaló.

Secretario general de UPCN, José Allende. Foto: Elonce.

En ese sentido, remarcó la diferencia que introduce el convenio: “Hoy cualquier afiliado puede pedir turno en el hospital San Martín y atenderse sin estar internado. Esa es la diferencia concreta”.

Impacto económico y mayor cobertura

Desde el gremio sostuvieron que la resonancia magnética es uno de los estudios de mayor costo dentro del sistema de salud, por lo que la exención del coseguro representa un alivio directo para los trabajadores estatales. Además, la incorporación del hospital permite descomprimir la demanda de otros centros que ya prestaban el servicio sin costo, pero con cupos limitados.

“Es un ahorro importante en plata, porque no son prácticas baratas. Ahora tenemos un prestador más y eso amplía la cobertura para todos”, afirmó Allende, al tiempo que indicó que se solicitó una extensión horaria para optimizar la disponibilidad del equipo.

El convenio quedó operativo tras su firma y el hospital ya funciona como prestador dentro de la cartilla de OSER. De este modo, los afiliados cuentan con una nueva alternativa dentro del sistema público para acceder a diagnósticos por imágenes de alta complejidad sin gastos adicionales.