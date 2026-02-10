La felicidad de Ricardo Darín tras el nacimiento de su primer nieto: “Estamos muy bien”

El nacimiento del primer nieto de Ricardo Darín marcó un momento especial para la familia del actor, que atraviesa días de alegría tras la llegada del hijo del Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó. El bebé nació en Barcelona, ciudad elegida por la pareja para transitar el embarazo y el parto con mayor privacidad.

En medio de un hermetismo familiar que se mantuvo durante las últimas semanas, el reconocido intérprete argentino decidió romper el silencio y confirmó la noticia en diálogo con la prensa. Allí expresó su felicidad y llevó tranquilidad sobre el estado de salud tanto de la madre como del recién nacido.

“Estamos muy bien, bien todos. Lo mejor es que tanto Úrsula como el bebé están muy bien”, señaló Ricardo Darín, en declaraciones en las que evitó dar mayores detalles pero dejó en claro el buen momento que atraviesa la familia.

Un nacimiento con bajo perfil

La llegada del bebé se manejó con absoluta reserva. No hubo comunicados oficiales ni publicaciones en redes sociales por parte de los protagonistas, una decisión que se mantuvo coherente con el estilo que la pareja adoptó desde el inicio de su relación.

El vínculo entre Chino Darín y Corberó comenzó en 2015, durante el rodaje de una producción televisiva, y desde entonces ambos optaron por mantener su vida privada lejos de la exposición pública. Incluso la confirmación del embarazo se conoció meses atrás con una publicación discreta.

Ricardo Darín Úrsula Corberó. Foto: Archivo.

Durante ese tiempo, la pareja alternó estadías entre Argentina y España, lo que generó especulaciones sobre el lugar elegido para el parto. Finalmente, Barcelona fue el destino definitivo.

La palabra del actor

Consultado sobre cómo vive esta nueva etapa, Darín describió días intensos y cargados de movimiento familiar. “Estamos de un lado a otro sin parar”, comentó, reflejando el ritmo propio de la llegada de un recién nacido.

El actor, con una extensa trayectoria en cine y televisión, atraviesa así un rol distinto al habitual, más vinculado al ámbito íntimo que a la actividad profesional. La familia priorizó la tranquilidad y el acompañamiento cercano, sin exposiciones públicas ni anuncios formales.

Por el momento no trascendieron datos como el nombre o el sexo del bebé, una decisión que también responde al deseo de preservar la privacidad.