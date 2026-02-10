 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

La China Suárez encendió las redes con sensual campaña para San Valentín

A cuatro días del 14 de febrero, Eugenia "China" Suárez cautivó con su colaboración en lencería para una campaña de San Valentín.

10 de Febrero de 2026
Luce un conjunto lencero con un blazer sastrero.
Luce un conjunto lencero con un blazer sastrero. Foto: Instagram

A cuatro días del 14 de febrero, Eugenia "China" Suárez cautivó con su colaboración en lencería para una campaña de San Valentín.

A pocos días de San Valentín, Eugenia "China" Suárez encendió las redes sociales con su última colaboración para la marca de lencería Pompavana. La actriz compartió este lunes una serie de fotografías sensuales que forman parte de la campaña exclusiva para el lanzamiento de la nueva línea de lencería diseñada especialmente para el Día de los Enamorados. En las imágenes, China Suárez aparece en una cama con sábanas blancas, luciendo un conjunto lencero combinado con unos anteojos de sol que destacan su estilo sofisticado y atrevido.

La sensualidad de las fotos se ve acentuada por el contraste entre la suavidad de la lencería y la fuerza que transmite la presencia de Suárez en la producción. En otras imágenes de la campaña, la actriz complementa su look con un blazer sastrero, que agrega un toque de elegancia a la sensualidad de las prendas. Esta campaña llega en un momento perfecto, justo cuando los preparativos para el Día de los Enamorados están en su punto más alto.

 

A diferencia de otros posteos, la actriz decidió no habilitar la opción de comentarios en esta publicación, lo que aumentó la atención y especulación sobre su elección.

Temas:

China Suárez lenceria Campaña San Valentín
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso