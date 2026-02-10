La China Suárez encendió las redes con sensual campaña para San Valentín

A pocos días de San Valentín, Eugenia "China" Suárez encendió las redes sociales con su última colaboración para la marca de lencería Pompavana. La actriz compartió este lunes una serie de fotografías sensuales que forman parte de la campaña exclusiva para el lanzamiento de la nueva línea de lencería diseñada especialmente para el Día de los Enamorados. En las imágenes, China Suárez aparece en una cama con sábanas blancas, luciendo un conjunto lencero combinado con unos anteojos de sol que destacan su estilo sofisticado y atrevido.

La sensualidad de las fotos se ve acentuada por el contraste entre la suavidad de la lencería y la fuerza que transmite la presencia de Suárez en la producción. En otras imágenes de la campaña, la actriz complementa su look con un blazer sastrero, que agrega un toque de elegancia a la sensualidad de las prendas. Esta campaña llega en un momento perfecto, justo cuando los preparativos para el Día de los Enamorados están en su punto más alto.

A diferencia de otros posteos, la actriz decidió no habilitar la opción de comentarios en esta publicación, lo que aumentó la atención y especulación sobre su elección.