 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Buenos Aires

Tres personas intoxicadas por monóxido de carbono en un incendio en el Senado de la Nación

Dos mujeres y un joven resultaron intoxicados por monóxido de carbono tras un incendio en una oficina del Senado de la Nación. El siniestro se registró en el cuarto piso del Palacio Legislativo.

10 de Febrero de 2026
Fue previo al tratamiento de la reforma laboral.
Fue previo al tratamiento de la reforma laboral.

REDACCIÓN ELONCE

Dos mujeres y un joven resultaron intoxicados por monóxido de carbono tras un incendio en una oficina del Senado de la Nación. El siniestro se registró en el cuarto piso del Palacio Legislativo.

El Palacio del Senado de la Nación fue escenario de un incidente por monóxido de carbono este martes, luego de que se registrara un incendio en una oficina ubicada en el cuarto piso del edificio. Dos mujeres de 44 años y un joven de 19 años fueron afectados por la inhalación de gases tóxicos, motivo por el cual recibieron atención médica en el lugar. Fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el incendio tuvo lugar en la oficina 614, correspondiente a la legisladora por Chubut, Andrea Marcela Cristina, en la previa del tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara alta.

 

La intervención de los Bomberos de la Policía Federal

El foco fue detectado por la agente Miriam Da Silva, quien forma parte del Departamento de Seguridad del Senado, y alertó a las autoridades. En cuanto a la intervención de los bomberos, los efectivos de la Policía Federal se dirigieron al Palacio Legislativo, aunque enfrentaron dificultades al intentar acceder al lugar.

 

La alarma de incendio permitió que los equipos de seguridad y emergencias actuaran de inmediato. Así, se evitó que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio del Senado.

 

El SAME también atendió a otras tres víctimas, aunque no se informaron sus edades. La oficina, ubicada en el cuarto piso, quedó visiblemente dañada tras el paso de las llamas. Los seis pacientes, todos personal de maestranza del recinto, recibieron oxígeno. Dos de las víctimas debieron ser trasladadas al Hospital Ramos Mejía.

El estado de las víctimas y las circunstancias del incendio

A pesar de que no se registraron llamas visibles en la oficina, las condiciones de la habitación eran alarmantes. "La oficina estaba toda quemada, pero no había fuego", explicaron fuentes legislativas a NA.

De acuerdo a los primeros trascendidos, el foco ígneo habría sido causado por un desperfecto con una pava eléctrica que había dentro de la habitación, informó TN.

Temas:

Incendio Senado de la Nación DESPACHO
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso