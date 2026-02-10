Tres personas intoxicadas por monóxido de carbono en un incendio en el Senado de la Nación

REDACCIÓN ELONCE
Dos mujeres y un joven resultaron intoxicados por monóxido de carbono tras un incendio en una oficina del Senado de la Nación. El siniestro se registró en el cuarto piso del Palacio Legislativo.
El Palacio del Senado de la Nación fue escenario de un incidente por monóxido de carbono este martes, luego de que se registrara un incendio en una oficina ubicada en el cuarto piso del edificio. Dos mujeres de 44 años y un joven de 19 años fueron afectados por la inhalación de gases tóxicos, motivo por el cual recibieron atención médica en el lugar. Fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el incendio tuvo lugar en la oficina 614, correspondiente a la legisladora por Chubut, Andrea Marcela Cristina, en la previa del tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara alta.
La intervención de los Bomberos de la Policía Federal
El foco fue detectado por la agente Miriam Da Silva, quien forma parte del Departamento de Seguridad del Senado, y alertó a las autoridades. En cuanto a la intervención de los bomberos, los efectivos de la Policía Federal se dirigieron al Palacio Legislativo, aunque enfrentaron dificultades al intentar acceder al lugar.
La alarma de incendio permitió que los equipos de seguridad y emergencias actuaran de inmediato. Así, se evitó que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio del Senado.
El SAME también atendió a otras tres víctimas, aunque no se informaron sus edades. La oficina, ubicada en el cuarto piso, quedó visiblemente dañada tras el paso de las llamas. Los seis pacientes, todos personal de maestranza del recinto, recibieron oxígeno. Dos de las víctimas debieron ser trasladadas al Hospital Ramos Mejía.
El estado de las víctimas y las circunstancias del incendio
A pesar de que no se registraron llamas visibles en la oficina, las condiciones de la habitación eran alarmantes. "La oficina estaba toda quemada, pero no había fuego", explicaron fuentes legislativas a NA.
@ddeurieta Se incendió el despacho de la Senadora, Andrea Cristina pic.twitter.com/u3wuiRmaRy— Guillermo Fernandez Pego (@gfpestudio) February 10, 2026
De acuerdo a los primeros trascendidos, el foco ígneo habría sido causado por un desperfecto con una pava eléctrica que había dentro de la habitación, informó TN.