Enersa convoca a empresas y establecimientos de Entre Ríos a inscribirse en su Registro de Proveedores

Enersa abrió la inscripción para comercios y establecimientos de toda la provincia en distintos rubros. La iniciativa busca ampliar la base de oferentes y fortalecer la transparencia en los procesos de compra y contratación.
Enersa convocó a empresas y establecimientos de toda la provincia a inscribirse en su Registro de Proveedores, con el objetivo de ampliar su base de oferentes y contar con opciones en todo el territorio entrerriano.
La convocatoria está dirigida a comercios y firmas de los rubros librería, ferretería, hotelería-alojamiento, gastronomía y materiales de electricidad. Desde la empresa señalaron que los servicios son requeridos en distintas localidades de Entre Ríos, tanto por parte de firmas consolidadas como de emprendimientos locales.
Alcance en todo el territorio provincial
La iniciativa apunta a fortalecer la red de proveedores en cada punto de la provincia, permitiendo a Enersa contar con alternativas en diversas ciudades y localidades donde desarrolla tareas operativas y administrativas.
De esta manera, la empresa busca promover una mayor participación en los procesos de compra y contratación, en el marco de su política de transparencia y eficiencia. La convocatoria se enmarca en los principios establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente.
Desde la compañía destacaron que ampliar la base de oferentes no solo optimiza los procesos internos, sino que también favorece el desarrollo económico local al integrar a más actores comerciales en la cadena de servicios.
Cómo inscribirse
Los interesados en formar parte del Registro de Proveedores deberán enviar la documentación correspondiente por correo electrónico a registroproveedores@enersa.com.ar.
Para obtener más información sobre los requisitos y el procedimiento de inscripción, se puede consultar el sitio web oficial www.enersa.com.ar/repro o la cuenta oficial de Instagram @enersa.proveedores.