 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Impulso Empresarial

Enersa convoca a empresas y establecimientos de Entre Ríos a inscribirse en su Registro de Proveedores

Enersa abrió la inscripción para comercios y establecimientos de toda la provincia en distintos rubros. La iniciativa busca ampliar la base de oferentes y fortalecer la transparencia en los procesos de compra y contratación.

11 de Febrero de 2026
Enersa convoca a empresas y establecimientos de Entre Ríos
Enersa convoca a empresas y establecimientos de Entre Ríos

Enersa abrió la inscripción para comercios y establecimientos de toda la provincia en distintos rubros. La iniciativa busca ampliar la base de oferentes y fortalecer la transparencia en los procesos de compra y contratación.

Enersa convocó a empresas y establecimientos de toda la provincia a inscribirse en su Registro de Proveedores, con el objetivo de ampliar su base de oferentes y contar con opciones en todo el territorio entrerriano.

 

La convocatoria está dirigida a comercios y firmas de los rubros librería, ferretería, hotelería-alojamiento, gastronomía y materiales de electricidad. Desde la empresa señalaron que los servicios son requeridos en distintas localidades de Entre Ríos, tanto por parte de firmas consolidadas como de emprendimientos locales.

Enersa convoca a empresas y establecimientos de Entre R&iacute;os
Enersa convoca a empresas y establecimientos de Entre Ríos

Alcance en todo el territorio provincial

La iniciativa apunta a fortalecer la red de proveedores en cada punto de la provincia, permitiendo a Enersa contar con alternativas en diversas ciudades y localidades donde desarrolla tareas operativas y administrativas.

 

De esta manera, la empresa busca promover una mayor participación en los procesos de compra y contratación, en el marco de su política de transparencia y eficiencia. La convocatoria se enmarca en los principios establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente.

 

Desde la compañía destacaron que ampliar la base de oferentes no solo optimiza los procesos internos, sino que también favorece el desarrollo económico local al integrar a más actores comerciales en la cadena de servicios.

 

Cómo inscribirse

Los interesados en formar parte del Registro de Proveedores deberán enviar la documentación correspondiente por correo electrónico a registroproveedores@enersa.com.ar.

 

Para obtener más información sobre los requisitos y el procedimiento de inscripción, se puede consultar el sitio web oficial www.enersa.com.ar/repro o la cuenta oficial de Instagram @enersa.proveedores.

Temas:

Empresa enersa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso