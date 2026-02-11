 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Durante el pasado fin de semana

El patio gastronómico convirtió la Fiesta del Mate en una fuente de ingresos para clubes de Paraná

Instituciones barriales vendieron comidas y bebidas durante las noches del festival y lograron recaudar fondos para sostener disciplinas, comprar materiales y afrontar gastos cotidianos. Además de lo económico, ganaron visibilidad ante miles de vecinos.

11 de Febrero de 2026
Patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate.
Patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate.

Instituciones barriales vendieron comidas y bebidas durante las noches del festival y lograron recaudar fondos para sostener disciplinas, comprar materiales y afrontar gastos cotidianos. Además de lo económico, ganaron visibilidad ante miles de vecinos.

Entre los recitales, el movimiento de la costanera y las miles de personas que cada noche bajaron a disfrutar de la Fiesta Nacional del Mate, hubo un sector que trabajó sin pausa detrás de las parrillas, freidoras y heladeras. El patio gastronómico volvió a transformarse en una pieza central para decenas de clubes de Paraná, que encontraron allí una oportunidad concreta para generar recursos propios y sostener su actividad durante el año.

 

Fueron 42 instituciones deportivas las que montaron sus puestos con comidas caseras, bebidas y precios populares. Para muchas, más que una participación simbólica, significó una recaudación clave para cubrir gastos que van desde indumentaria y elementos deportivos hasta mejoras edilicias o seguridad para los chicos que asisten a entrenar.

 

 

Durante las jornadas del festival, el flujo constante de público convirtió al sector en uno de los puntos más concurridos del predio. Familias enteras eligieron comprar en los stands de los clubes, sabiendo que lo recaudado volvía directamente a los barrios

.

Más que ventas, visibilidad

 

Desde la Subsecretaría de Deportes municipal señalaron que la propuesta tiene un doble impacto. El subsecretario Juan Arbitelli sostuvo que, además del aspecto económico, el evento les permitió a muchas entidades hacerse conocer.

 

Patio gastron&oacute;mico de la Fiesta Nacional del Mate. Foto: Elonce.
Patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate. Foto: Elonce.

 

 

Explicó que varios son clubes pequeños, con trabajo social silencioso durante todo el año, que pocas veces logran mostrarse ante un público masivo. La fiesta, en ese sentido, funcionó como una vidriera para que vecinos identifiquen dónde entrenan sus hijos o qué disciplinas se practican en cada barrio.

 

Lo que significa para cada institución

 

Desde los propios clubes remarcaron el valor de la experiencia. Integrantes del Club Banfield de Paraná destacaron la organización conjunta entre entidades y señalaron que lo recaudado será destinado a equipamiento para sus actividades de boxeo.

 

 

En el Club Softbol Play, en tanto, adelantaron que el dinero servirá para reforzar medidas de seguridad y mejorar las condiciones del predio. Mientras que desde el Club Olimpia de Paraná valoraron la posibilidad de afrontar gastos corrientes gracias a lo obtenido durante el evento.

 

Con cada edición, el patio gastronómico deja de ser sólo un complemento de la fiesta para convertirse en una herramienta de financiamiento colectivo. En una ciudad donde los clubes cumplen un rol social clave, el espacio terminó siendo tan importante como el escenario principal: un lugar donde el deporte también encontró su manera de sostenerse.

Temas:

patio gastronómico Clubes Fiesta Nacional del Mate
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso