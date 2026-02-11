Desde este miércoles: 32 trámites pasarán a ser exclusivamente digitales en Entre Ríos

A partir de este miércoles 11 de febrero, 32 trámites de la administración pública de Entre Ríos pasarán a gestionarse únicamente de forma digital, sin posibilidad de presentaciones en papel. La medida, que ya finalizó su etapa de transición, se implementará a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y forma parte del proceso de modernización del Estado provincial.

La decisión impacta directamente en áreas centrales del Ejecutivo y modifica la operatoria cotidiana de dependencias que hasta ahora combinaban expedientes físicos y electrónicos. Desde el Gobierno sostienen que el cambio apunta a agilizar tiempos, reducir costos y dotar de mayor transparencia a los circuitos administrativos.

La iniciativa fue coordinada por la Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Modernización.

Qué cambia desde ahora

Con la nueva modalidad, gestiones como compras directas, viáticos, pagos de bienes y servicios, modificaciones presupuestarias, publicidad oficial y rendiciones de caja chica deberán tramitarse exclusivamente mediante el Módulo de Expediente Electrónico del GDE.

Esto implica que toda la documentación será cargada, firmada y enviada de manera digital, eliminando el uso de expedientes impresos y traslados físicos entre oficinas. Según indicaron fuentes oficiales, la digitalización permitirá acortar plazos y simplificar procesos internos que antes dependían de firmas manuales o circulación de papeles.

La medida alcanza a organismos como Gobernación, Secretaría General, Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Secretaría Legal y Técnica, Tesorería General y Contaduría General.

Plataforma Mi Entre Ríos.

La postura oficial

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, remarcó el impacto del cambio en la gestión cotidiana. “Estos 32 trámites que dejan definitivamente el papel y pasan a gestionarse de manera digital significan más agilidad, más transparencia y un ahorro concreto de tiempo y recursos para la administración pública”, afirmó.

Desde la Secretaría de Modernización, área que actúa como autoridad de aplicación del sistema, señalaron que el objetivo es acelerar los tiempos de tramitación y alinearse con estándares de gobierno electrónico utilizados a nivel nacional e internacional.

Capacitación y asistencia

Para acompañar la implementación, el Ejecutivo reforzó instancias de capacitación destinadas a agentes públicos que operan con el sistema, con el fin de facilitar la adaptación al nuevo esquema.

Además, se habilitaron canales de consulta para resolver dudas técnicas o administrativas vinculadas al uso del GDE, tanto por correo electrónico como por teléfono.

Con este paso, la provincia consolida el avance hacia expedientes cien por ciento electrónicos y deja atrás el soporte papel en una parte significativa de su estructura administrativa, en línea con la tendencia de digitalización que adoptan distintos organismos estatales del país.