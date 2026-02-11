El Senado debate la reforma laboral que propone el gobierno de Milei

Con ausencias del peronismo y de representantes de Santa Cruz, el oficialismo consiguió 38 senadores para el quórum. Se esperan más de 12 horas de tratamiento en el recinto y una sesión maratónica.
El Gobierno enfrenta este miércoles su primera gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a la sesión tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original con el que pretende "dinamizar el mercado de trabajo y dejar atrás la industria del juicio", según indican.
A los gobernadores se les aseguró que no habrá recortes en Ganancias, impuesto coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales. Además, también se garantizaron los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque continúa la resistencia a otros puntos de la iniciativa y por eso distintos gremios realizarán movilizaciones al Congreso.
El quórum para iniciar la sesión en el Senado se construyó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR y un conjunto de bloques provinciales y aliados. Además del oficialismo, aportaron senadores el Frente Cívico de Córdoba, Provincias Unidas, Independencia, La Neuquinidad, Primero los Salteños, Despierta Chubut y el Frente Renovador de la Concordia, además del Frente PRO, que sumó varias bancas clave para alcanzar el número reglamentario.
La Unión Cívica Radical también fue determinante para habilitar el debate, con la presencia de sus senadores, mientras que el oficialismo aportó la totalidad de su bloque. El quórum se alcanzó sin la participación del interbloque peronista y con una mayoría armada sobre la base de acuerdos con gobernadores y fuerzas provinciales, que se convirtieron en un actor central para que el Gobierno pudiera abrir la sesión y avanzar con el tratamiento de la reforma laboral.
No dieron quórum los 28 senadores del PJ, incluidos los representantes de Santiago del Estero y los de Convicción Federal, ni tampoco los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.
Mientras el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados defendieron la iniciativa como una modernización del régimen laboral, desde Unión por la Patria reiteraron su rechazo y cuestionaron el alcance del proyecto. El debate se desarrolla en un clima de fuerte tensión política, con el rol de las provincias como un factor determinante para el resultado final de la votación en el recinto.
El senador catamarqueño Flavio Fama (Unión Cívica Radical) fue el primer orador del debate y planteó que el sistema universitario se encuentra “en un momento de crisis”, supo Infobae.
Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral que comenzó a debatirse este martes y sostuvo que la iniciativa viola la Constitución y tratados internacionales. “Es una ley que dice que es laboral, pero es contra los trabajadores”, afirmó, y señaló que el texto vulnera el artículo 14 bis al afectar la jornada laboral, los salarios, las horas extra, la capacitación y el régimen de indemnizaciones.
Mayans también rechazó el argumento oficial sobre la litigiosidad laboral al asegurar que es “mínima” y precisó que, sobre 14 millones de trabajadores, existen unos 300 mil casos. Además, acusó al Poder Ejecutivo de presionar a los gobernadores para conseguir respaldo político y advirtió que la reforma tendrá impacto negativo en las provincias. “Esto va en contra de ellos”, sostuvo, y mencionó la situación en Santa Fe como ejemplo de conflictos que, según dijo, podrían replicarse en otros distritos, en un contexto de ajuste y recorte de recursos nacionales.
La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que el proyecto de Modernización Laboral es la reforma más importante de los últimos 50 años. “Tuvo la participación de todos aquellos que son reformistas. Es una reforma importantísima en 50 años que se ha logrado. Ningún gobierno lo ha logrado, nosotros lo vamos a lograr”.
La Unión Cívica Radical adelantó su apoyo al proyecto de modernización laboral con una publicación en redes en la que detalló que desde hace 5 años el partido presentó 60 propuestas para lograrla, luego de un trabajo conjunto entre la conducción partidaria y los legisladores nacionales.
“Cuidar a las Pymes es cuidar al trabajo”, afirmaron y remarcaron que “el 98% de los que generan trabajo son las pymes”. Propusieron que el “Fondo de Asistencia Laboral solo para Pymes sin desfinanciar el sistema previsional”, así como también sostienen que la cuota sindical sea voluntaria y la “indemnización con aguinaldo y vacaciones”.
La ex vocera de Jorge Macri y actual legisladora porteña del PRO, Laura Alonso, manifestó su apoyo al Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno Nacional.
“Como lo viene manifestando Jorge Macri, estamos listos para acompañar. Esperamos la transferencia de las competencias judiciales en materia laboral para que las controversias se resuelvan de manera ágil sin perjudicar a los que buscan y a los que dan empleo”, concluyó.