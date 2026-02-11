Jubilados contra la Reforma Laboral: “Podrían congelarse los salarios”

Sindicatos docentes y estatales, entidades de la economía popular, ambas CTA, la CGT Regional Paraná, jubilados y organizaciones políticas convocaron a una marcha contra la flexibilización laboral en Paraná. La protesta se realiza en el marco del tratamiento del proyecto oficial de reforma laboral en la Cámara de Senadores de la Nación. Desde el sector de jubilados, invitan a la comunidad a reunirse en Plaza Mansilla.

“Es una señal de alerta”

Rufino Méndez, secretario del Sindicato de Trabajadores Jubilados de Entre Ríos y secretario provisional de la CGT Paraná, explicó que “el motivo es la visibilización de un reclamo que viene siendo ya expresado de distintas maneras, pero tal vez sin la suficiente contundencia”.

En ese sentido, sostuvo: “Esperamos una abultada concurrencia a la manifestación para que quede en claro y toda la población sepa a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que nos está esperando de producirse la aprobación de esta ley”.

El dirigente planteó que la oposición al proyecto se divide en dos aspectos centrales. “Lo que respecta a los jubilados, a nosotros ese 3% que se quita a la participación del aporte del empleador al SIPA que va a ir a parar, dicen, a la Comisión Nacional de Valores y después Dios dirá qué van a hacer con eso, está desfinanciando al SIPA, al Sistema Integrado Previsional”, afirmó.

Y agregó: “No es difícil pensar que en breve plazo nuestros salarios de jubilados se pueden ver congelados. Esa es una de las grandes preocupaciones”.

Cuestionamientos al proyecto

Méndez consideró además que la iniciativa “es anticonstitucional” y señaló que “no puede estar esta ley por encima del artículo 14 bis de la Constitución Nacional ni tampoco por los acuerdos firmados con los organismos internacionales”.

“Por lo pronto esto va a ser muy discutible aún cuando se apruebe”, indicó, y agregó que “no encontramos en sus articulados ninguno que de alguna manera sea favorable al trabajador”.

En relación a los argumentos oficiales sobre la llamada “industria del juicio laboral”, expresó: “No existe tal industria del juicio laboral en tanto y en cuanto las condiciones de trabajo sean las normales y se ajusten a los convenios colectivos de trabajo. Normalmente los reclamos terminan acordándose antes de llegar a un juicio”.

El dirigente advirtió también que el proyecto podría afectar derechos como el aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y el derecho de huelga. “Creemos, sí, por lo que se viene anunciando, que estos reclamos, estas medidas que quiere imponer esta ley ya están manifestando precisamente esto que les digo”, remarcó.

Convocatoria abierta

Finalmente, Méndez invitó a la ciudadanía a sumarse a la movilización. “El mensaje final para la población en general de la ciudad de Paraná es invitarlos a que concurran, a que apoyen esta movida, porque en definitiva estamos tratando de defender a la familia argentina”, afirmó.