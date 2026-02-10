Nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales: cuáles son los tramos

La nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales alcanzará a cinco provincias y estará dividida en cuatro corredores estratégicos, bajo un esquema “sin subsidios”, según anunció el ministro Luis Caputo.
El Gobierno nacional anunció una nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, una iniciativa que abarcará cinco provincias y que se desarrollará mediante un esquema de participación privada sin subsidios estatales. El llamado será público, nacional e internacional, y contempla la construcción, explotación y administración de corredores estratégicos para la producción y la logística del país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó a través de su cuenta en la red social X que este miércoles se oficializará la convocatoria. La iniciativa alcanzará a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, e incluirá rutas consideradas clave para el transporte de cargas y la integración regional.
Según detalló el funcionario, el proceso estará dividido en cuatro grandes tramos o corredores, cada uno con características específicas y objetivos logísticos definidos. La intención oficial es avanzar hacia un modelo de gestión vial basado en inversión privada, con mayor competencia y eficiencia operativa.
Cuatro corredores estratégicos
El primero de los tramos será el denominado Corredor del Mediterráneo, con una extensión de 672 kilómetros. Este conecta el centro productivo del país y apunta a “mejorar la logística y la competitividad regional”, de acuerdo con lo expresado por Caputo. Se trata de una vía fundamental para la circulación de bienes industriales y agropecuarios.
En segundo término, se licitará el Corredor Puntano, de 720 kilómetros, considerado estratégico para la integración interprovincial y el transporte de larga distancia. Esta traza es clave para el flujo de mercaderías entre el centro y el oeste del país.
Luego será el turno del Corredor Portuario Sur, de 637 kilómetros, que vincula accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos “fundamentales para exportaciones y economías regionales”. Finalmente, el esquema se completará con el Corredor Portuario Norte, de 528 kilómetros, orientado a mejorar la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro argentino, publicó Clarín.
Rutas incluidas y nuevo esquema de gestión
Las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008. Estas arterias concentran un alto volumen de tránsito pesado y resultan determinantes para la competitividad del sistema productivo nacional.
Caputo explicó que la iniciativa “reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”. En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema busca reducir el peso fiscal del sistema anterior y promover inversiones privadas para modernizar la infraestructura.
“Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, agregó el ministro.
La nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales representa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la actual gestión. El Gobierno apuesta a que la participación del sector privado permita acelerar obras, mejorar el mantenimiento y fortalecer corredores estratégicos que impactan directamente en la producción, el comercio exterior y la conectividad entre provincias.