Reforma laboral: cuáles son los 28 cambios que aceptó el Gobierno

La reforma laboral se debatirá este miércoles a las 11

El oficialismo y bloques dialoguistas del Senado sellaron un acuerdo para aprobar este miércoles la ley de reforma laboral, luego de incorporar modificaciones sustanciales al dictamen original. El entendimiento incluye la eliminación de la rebaja en Ganancias a grandes empresas —celebrada por gobernadores y también por la Nación—, la continuidad por dos años de los aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales con nuevos topes, y ajustes en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y en el esquema de indemnizaciones.

La sesión extraordinaria comenzará a las 11 y, salvo cambios de último momento, el proyecto será girado a Diputados tras su aprobación, publicó Infobae.

Ganancias: marcha atrás con la rebaja

- Se eliminó el artículo 190, que proponía reducir del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas. Las provincias habían advertido que la medida impactaba en la coparticipación y comprometía recursos fiscales. La quita del artículo destrabó el apoyo de varios gobernadores.

Aportes a sindicatos y cámaras: siguen, pero con tope

- Se mantienen por dos años los aportes establecidos en convenios colectivos:

*Hasta 2% de la remuneración para asociaciones sindicales (válidos para afiliados y no afiliados).

*Hasta 0,5% para cámaras empresariales.

*Desde el 1° de enero de 2028, los aportes patronales a cámaras empresariales pasarán a ser voluntarios y no podrán imponerse por cláusulas convencionales a empleadores no asociados.

Además, se eliminó un artículo que condicionaba la retención de cuotas sindicales a una conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre partes.

Obras sociales: se sostiene el 6%

Se mantiene la contribución patronal del 6% destinada a obras sociales, descartando la reducción al 5% que contemplaba el borrador original. La Superintendencia de Servicios de Salud podrá auditar el destino de esos fondos.

La CGT se movilizará hacia el Congreso este miércoles

Fondo de Asistencia Laboral (FAL) e indemnizaciones

El FAL se financiará con una contribución mensual obligatoria:

*1% para grandes empresas.

*2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.

*El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes (hasta 1,5% y 3%, respectivamente) con aval de la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social.

Las sentencias laborales podrán abonarse en cuotas:

*Hasta 6 cuotas para grandes empresas.

*Hasta 12 cuotas para pymes.

*Contribuciones patronales y justicia laboral

Se establece una reducción de contribuciones patronales a la Seguridad Social de:

*1 punto porcentual para grandes empresas.

*2,5 puntos para pymes.

La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta que se concrete un eventual acuerdo de transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.

Pago de salarios y certificados médicos

Los haberes deberán pagarse exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria o institución oficial, excluyendo billeteras virtuales.

Ante discrepancias médicas entre trabajador y empleador, podrá intervenir una junta médica oficial o institución reconocida, cuyo costo asumirá el empleador.

Estatutos y regímenes especiales

La derogación de estatutos y regímenes especiales tendrá un plazo de 180 días para su adecuación antes de pasar al régimen general.

Con estos cambios, el Gobierno busca garantizar los votos necesarios en la Cámara alta y avanzar con una de las reformas estructurales centrales de su agenda económica.