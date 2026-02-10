Crimen de Lola Chomnalez: el caso que conmocionó a la Argentina llega a Estados Unidos con una investigación especial

El periodista uruguayo Gerardo Martínez, de Canal 4 de la República Oriental del Uruguay, viajó a Estados Unidos para participar de Código de Investigación, un programa que abordará el crimen de la adolescente Lola Chomnalez, el caso que conmovió profundamente a la Argentina, el vecino país y a toda la región. La cobertura se realizará en Miami y estará centrada en el impacto internacional que aún genera el asesinato de la adolescente argentina de 15 años, ocurrido en diciembre de 2014 en el balneario Valizas, en el departamento de Rocha.

Lola había viajado desde Buenos Aires para pasar las fiestas con su madrina y su familia. El 28 de diciembre salió a caminar por la playa y no regresó. Dos días después, su cuerpo fue encontrado semienterrado en la arena, con signos de violencia y asfixia. El crimen generó una fuerte conmoción social y abrió una investigación marcada por irregularidades, demoras y giros fallidos que mantuvieron el caso impune durante años.

El periodista Gerardo Martínez participará del programa de investigación sobre el caso Chomnalez

Según Martínez, en Estados Unidos el caso sigue teniendo una fuerte repercusión y es recordado como uno de los asesinatos más impactantes de Sudamérica en la última década. La producción busca sumar historias latinoamericanas que trascendieron fronteras por su gravedad y por las falencias judiciales que rodearon las investigaciones.

Quiénes son los condenados

El pasado 17 de abril, la Justicia uruguaya condenó a Leonardo David Sena a 27 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio muy especialmente agravado. La sentencia fue dictada por el juez Juan Giménez Vera y se basó, entre otras pruebas, en peritajes genéticos que detectaron ADN del acusado en la mochila de la víctima. La pena contempla el descuento del tiempo cumplido en prisión preventiva y el pago de los gastos del proceso.

Sena contaba con antecedentes penales: había sido condenado en 2003 por lesiones personales y en 2009 por violación. En marzo de 2023, la fiscal Mariela Núñez había solicitado una pena de 30 años de cárcel.

Por el mismo crimen, Ángel Moreira, conocido como el Cachila, fue condenado en 2019 a ocho años de prisión por el encubrimiento del homicidio.