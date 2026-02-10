Mateando: se afianza como polo de intercambio económico vinculado a la cultura matera

La Municipalidad, junto a yerbateros, emprendedores y sectores productivos asociados con el mate y su cultura, organizaron el evento que se desarrolló con gran éxito en Sala Mayo. Se destacó la buena convocatoria de público y la consolidación de una propuesta que genera empleo a nivel local.

El Mateando se constituyó como un paseo comercial y espacio de experiencias dedicado al mate, la yerba mate y su cultura, que reunió durante cuatro jornadas a emprendedores, artesanos, productores yerbateros y elaboradores de blends en la Sala Mayo.

Oscar Bustamante, subsecretario de Producción del Municipio, destacó la buena convocatoria del evento, en el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate.

“Estamos muy conformes con la afluencia de gente que visitó Mateando. Es parte de esta apuesta a generar distintos puntos de actividad económica que dan cuenta del movimiento que concita la Fiesta Nacional del Mate”, aseguró el funcionario,

Charlas y presentación

En la misma línea, Bustamante agregó: “Mateando tiene otros factores que hacen a la actividad económica, además de sus expositores, tales como charlas y presentaciones, y una ronda de negocios que estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Halle, donde yerbateras y comercios locales, articulados por el Centro Comercial e Industrial de Paraná, pudieron generar nuevos vínculos e ideas comerciales”.

Nair Santana, a cargo de la coordinación general de la Subsecretaría de Producción, explicó que de un total de 40 stands de la ciudad y de la región que participaron en el Mateando, “un 40% son nuevos emprendedores. Es decir que además de los emprendedores con los que normalmente trabajamos, tuvimos visitas de otras ciudades, quienes ofrecieron distintos productos en relación a la cultura del mate. También hubo gastronomía, como alfajores y galletitas, que tienen como insumo la yerba mate”.

Espacio de experiencias

En esta edición, además, se realizó por segunda vez una ronda de negocios, con el objetivo de vincular la oferta y la demanda entre los yerbateros participantes del Mateando y comercios, almacenes y supermercados de la ciudad, fortaleciendo el entramado productivo local.

Además, se realizó en el marco de Mateando el torneo de "El juego del mate", propuesta del emprendimiento paranaense El equipo azul.