Fiesta del Mate: más de 500 personas participaron del Concurso de Cebadores

Fiesta del Mate. El Concurso de Cebadores de Mate, organizado por el Centro Comunitario Solidaridad, tuvo una edición exitosa y marcada por la gran cantidad de participantes. Fueron más de 500 personas, que se acercaron a cada evento en busca de ser los mejores cebadores de mate. Por otro lado se notó una gran afluencia de jóvenes cebadores que ofrecieron mates de calidad.

Para esta nueva edición contó con cuatro instancias previas de Premate Cebadores, en el marco de los Festivales Populares en distintos barrios de la ciudad (Parque Lineal Sur, Parque Gazzano y el Anfiteatro Linares Cardozo de San Agustín y Miradores de Bajada Grande). Y las finales, en la jornada del viernes 6 y sábado 7. Cada final tuvo podio con 3 personas y hubo menciones especiales.

“El evento contó con una participación récord y reafirmó el espíritu comunitario que caracteriza a esta celebración tan nuestra. Solamente durante la noche del viernes participaron 150 personas y el sábado 170. Nos llenó de orgullo ver cómo el mate sigue convocando y uniendo”, señaló Claudio Bouchet, integrante del Centro Comunitario Solidaridad.

Entre los cebadores hubo participantes de otras provincias y de países sudamericanos como venezolanos, colombianos y uruguayos.

Cada participante contó con el equipo de mate completo, con agua caliente y yerba “garantizando que nadie quede afuera y que participen en igualdad de condiciones”, señalaron desde la organización.

El Concurso de Cebadores contó con el acompañamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate brindando un respaldo significativo al evento.

"El mate es una cuestión cultural, desde que ponemos la yerba y todos los rituales, cómo sacudir el mate para que el polvillo emerja y la inclinación que se produce para la cebada. La posición de la bombilla tiene mucho que ver, porque según la cantidad de agua que ponemos, se logra el sabor", sostuvo Ramón Sorondo, director del Instituto Nacional de la Yerba Mate en representación del obrero.

Además, Sorondo destacó: "Todos los que participaron son excelentes cebadores de mate, pero los que fueron seleccionados lograron mates con mucho sabor. Es súper importante que la yerba mate tenga su reconocimiento en esta provincia que nos sirve para que todo el país consuma mate”.