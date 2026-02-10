Fiesta del Mate: artes visuales y experiencias multimediales tuvieron su espacio en ArteMate

En el marco de la Fiesta Nacional del Mate, la Casa de la Costa fue escenario de ArteMate, una propuesta que amplió la experiencia del festival a través de las artes visuales, las intervenciones multimediales y las prácticas artísticas participativas.

Durante las jornadas de la fiesta, el público pudo recorrer este nuevo espacio libre y abierto, pensado para generar un encuentro entre la identidad local, la cultura del mate y el arte contemporáneo.

ArteMate nació como un ámbito destinado a incorporar lenguajes visuales, gráficos y multimediales que dialogan con el territorio y la comunidad. La iniciativa reunió producciones locales y proyectos independientes, con la participación de Shagrada Medra, Artistas para el Pueblo, el equipo de diseño multimedial, Universo Jaimo, Dicho y mate con una acción literaria, Acuario Virtual, Victorima, además de una feria de editoriales y librerías locales.

La programación destacó la diversidad de miradas y prácticas que forman parte de la escena cultural paranaense, acompañando el desarrollo de proyectos independientes y reconociendo el aporte de la producción artística de la ciudad.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, valoró la importancia de generar estos espacios dentro de la fiesta: “El objetivo que nos propusimos fue que los artistas locales, gestores culturales y hacedores de nuestra identidad como paranaenses tengan su lugar en la Fiesta Nacional del Mate”.

Arijón remarcó que ArteMate integró propuestas musicales, arte visual y experiencias multimedia: “Es un espacio que mezcla la escucha, con instancias como Shagrada Medra, además de intervenciones visuales con Jaimo, Artistas para el Pueblo y otras propuestas que se están desarrollando aquí”.

También destacó la feria de editoriales y librerías locales, organizada junto a la Editorial Municipal: “Hay más de diez libreros feriando y con muchísima afluencia de público en todos estos sectores”.

Finalmente, subrayó que se trata de una política cultural que busca garantizar accesibilidad y participación: “Es una decisión política generar estos espacios con accesibilidad cultural. Es una inversión que hace el municipio para que nuestros artistas estén contemplados, puedan disfrutar y ser parte de esta fiesta también”.

Con una impronta abierta y comunitaria, ArteMate consolidó un nuevo punto de encuentro dentro de la Fiesta Nacional del Mate, fortaleciendo el vínculo entre arte, identidad y ciudad.