Fiesta del Mate: artes visuales y experiencias multimediales tuvieron su espacio en ArteMate

La Casa de la Costa fue escenario de ArteMate, una propuesta que amplió la experiencia del festival a través de las artes visuales, las intervenciones multimediales y las prácticas artísticas participativas.

10 de Febrero de 2026
La Casa de la Costa fue escenario de ArteMate. Foto: (GMdP).

La Casa de la Costa fue escenario de ArteMate, una propuesta que amplió la experiencia del festival a través de las artes visuales, las intervenciones multimediales y las prácticas artísticas participativas.

En el marco de la Fiesta Nacional del Mate, la Casa de la Costa fue escenario de ArteMate, una propuesta que amplió la experiencia del festival a través de las artes visuales, las intervenciones multimediales y las prácticas artísticas participativas.

Durante las jornadas de la fiesta, el público pudo recorrer este nuevo espacio libre y abierto, pensado para generar un encuentro entre la identidad local, la cultura del mate y el arte contemporáneo.

 

ArteMate nació como un ámbito destinado a incorporar lenguajes visuales, gráficos y multimediales que dialogan con el territorio y la comunidad. La iniciativa reunió producciones locales y proyectos independientes, con la participación de Shagrada Medra, Artistas para el Pueblo, el equipo de diseño multimedial, Universo Jaimo, Dicho y mate con una acción literaria, Acuario Virtual, Victorima, además de una feria de editoriales y librerías locales.

La programación destacó la diversidad de miradas y prácticas que forman parte de la escena cultural paranaense, acompañando el desarrollo de proyectos independientes y reconociendo el aporte de la producción artística de la ciudad.

 

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, valoró la importancia de generar estos espacios dentro de la fiesta: “El objetivo que nos propusimos fue que los artistas locales, gestores culturales y hacedores de nuestra identidad como paranaenses tengan su lugar en la Fiesta Nacional del Mate”.

 

Arijón remarcó que ArteMate integró propuestas musicales, arte visual y experiencias multimedia: “Es un espacio que mezcla la escucha, con instancias como Shagrada Medra, además de intervenciones visuales con Jaimo, Artistas para el Pueblo y otras propuestas que se están desarrollando aquí”.

 

También destacó la feria de editoriales y librerías locales, organizada junto a la Editorial Municipal: “Hay más de diez libreros feriando y con muchísima afluencia de público en todos estos sectores”.

Finalmente, subrayó que se trata de una política cultural que busca garantizar accesibilidad y participación: “Es una decisión política generar estos espacios con accesibilidad cultural. Es una inversión que hace el municipio para que nuestros artistas estén contemplados, puedan disfrutar y ser parte de esta fiesta también”.

 

Con una impronta abierta y comunitaria, ArteMate consolidó un nuevo punto de encuentro dentro de la Fiesta Nacional del Mate, fortaleciendo el vínculo entre arte, identidad y ciudad.

