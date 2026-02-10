Matecito: las infancias disfrutaron de actividades en la Fiesta Nacional del Mate

Se desarrolló en inmediaciones de la Sala Mayo, como un lugar de encuentro para compartir en familia, donde el arte se presentó desde una mirada cercana y accesible, pensada para despertar la imaginación y el disfrute de los más pequeños.
En el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, las infancias tuvieron un espacio especialmente pensado para su disfrute y participación, un escenario dedicado a niñas y niños con propuestas artísticas que combinaron música, juego, creatividad y experiencias lúdicas.
La iniciativa se desarrolló en inmediaciones de la Sala Mayo, como un lugar de encuentro para compartir en familia, donde el arte se presentó desde una mirada cercana y accesible, pensada para despertar la imaginación y el disfrute de los más pequeños.
A través de espectáculos musicales, teatro, circo y acciones participativas, Matecito acompañó la experiencia general de la fiesta con contenidos especialmente destinados al público infantil.
La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, destacó el valor del espacio dentro de la celebración: “La Fiesta del Mate es para todas las familias y los niños y las niñas también tienen su lugar. Matecito es una propuesta integral que trabaja en la identidad de nuestra ciudad, de nuestro río”.
Artistas locales y cultura para las primeras infancias
La programación estuvo íntegramente a cargo de artistas paranaenses, poniendo en valor el trabajo local con propuestas culturales pensadas especialmente para las infancias.
El público disfrutó de Corriendo el Matecito, Mequetrefes a Pedal, Las Tutucas, Circo Estelar, Cajas Lambe Lambe, además de un stand de glitter, en una grilla diversa que invitó a jugar, escuchar, mirar y participar.
Desde el grupo Mequetrefes a Pedal, Leandro Bogado remarcó la importancia del escenario: “Para los artistas que trabajamos con infancias, Matecito es encontrar nuestro espacio, donde nos encontramos con la gurizada para acercarles nuestros juegos, nuestras obras y nuestras locuras”.
Por su parte, Catalina Bogado subrayó el acceso a la cultura desde edades tempranas: “Estos espacios gratuitos son fundamentales para que los niños tengan un momento especial dentro de la fiesta y se acerquen desde las primeras infancias a esta hermosa Fiesta Nacional”.
Integrantes de Las Tutucas también celebraron la convocatoria. Agustina Monzón agregó: “Muy agradecida a la Municipalidad y a la Subsecretaría de Cultura por convocarnos por segundo año consecutivo. Estamos muy felices”.
Una fiesta inclusiva y familiar
Matecito reforzó el carácter familiar e inclusivo de la Fiesta Nacional del Mate, reconociendo a las infancias como protagonistas y destacando el valor del arte local como parte fundamental de una celebración que pone en primer plano la identidad cultural de Paraná.
El vecino Facundo Ramos valoró la propuesta y la respuesta del público: “Las familias acompañaron, los chicos se quedaron, y la verdad está muy bien organizado. Da gusto y uno se siente orgulloso de que se pueda hacer esto en Paraná”.