Paraná En inmediaciones de la Sala Mayo

Matecito: las infancias disfrutaron de actividades en la Fiesta Nacional del Mate

10 de Febrero de 2026
Matecido: una fiesta inclusiva y familiar.
Matecido: una fiesta inclusiva y familiar. Foto: (GMdP).

En el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, las infancias tuvieron un espacio especialmente pensado para su disfrute y participación, un escenario dedicado a niñas y niños con propuestas artísticas que combinaron música, juego, creatividad y experiencias lúdicas.

 

La iniciativa se desarrolló en inmediaciones de la Sala Mayo, como un lugar de encuentro para compartir en familia, donde el arte se presentó desde una mirada cercana y accesible, pensada para despertar la imaginación y el disfrute de los más pequeños.

A través de espectáculos musicales, teatro, circo y acciones participativas, Matecito acompañó la experiencia general de la fiesta con contenidos especialmente destinados al público infantil.

La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, destacó el valor del espacio dentro de la celebración: “La Fiesta del Mate es para todas las familias y los niños y las niñas también tienen su lugar. Matecito es una propuesta integral que trabaja en la identidad de nuestra ciudad, de nuestro río”.

 

Artistas locales y cultura para las primeras infancias

 

La programación estuvo íntegramente a cargo de artistas paranaenses, poniendo en valor el trabajo local con propuestas culturales pensadas especialmente para las infancias.

 

El público disfrutó de Corriendo el Matecito, Mequetrefes a Pedal, Las Tutucas, Circo Estelar, Cajas Lambe Lambe, además de un stand de glitter, en una grilla diversa que invitó a jugar, escuchar, mirar y participar.

Desde el grupo Mequetrefes a Pedal, Leandro Bogado remarcó la importancia del escenario: “Para los artistas que trabajamos con infancias, Matecito es encontrar nuestro espacio, donde nos encontramos con la gurizada para acercarles nuestros juegos, nuestras obras y nuestras locuras”.

 

Por su parte, Catalina Bogado subrayó el acceso a la cultura desde edades tempranas: “Estos espacios gratuitos son fundamentales para que los niños tengan un momento especial dentro de la fiesta y se acerquen desde las primeras infancias a esta hermosa Fiesta Nacional”.

 

Integrantes de Las Tutucas también celebraron la convocatoria. Agustina Monzón agregó: “Muy agradecida a la Municipalidad y a la Subsecretaría de Cultura por convocarnos por segundo año consecutivo. Estamos muy felices”.

 

Una fiesta inclusiva y familiar

 

Matecito reforzó el carácter familiar e inclusivo de la Fiesta Nacional del Mate, reconociendo a las infancias como protagonistas y destacando el valor del arte local como parte fundamental de una celebración que pone en primer plano la identidad cultural de Paraná.

 

El vecino Facundo Ramos valoró la propuesta y la respuesta del público: “Las familias acompañaron, los chicos se quedaron, y la verdad está muy bien organizado. Da gusto y uno se siente orgulloso de que se pueda hacer esto en Paraná”.

Temas:

Fiesta Nacional del Mate Sala Mayo Mate Matecito Infancias
