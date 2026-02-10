Avanza la obra del conducto de 500 milímetros que mejorará el suministro de agua en el oeste de la ciudad

Esta semana continúan la limpieza y sanitización del nuevo conducto de 500 milímetros que se incorporará a la operatividad del servicio. Permitirá ampliar los caudales y mejorar el funcionamiento del sistema de distribución en la franja oeste y sudoeste de la capital provincial.

Esta labor diaria implicará el uso de suministro disponible en las reservas de la planta potabilizadora Echeverría, con el propósito de que la nueva cañería de impulsión que transportará el recurso hasta el centro de distribución Ramírez preserve las condiciones de calidad y de aptitud para el consumo, conforme a los parámetros y físicos-químicos establecidos en el Código Alimentario Nacional y las normativas provinciales.

Debido a estas tareas podrían registrarse, a lo largo de los próximos días, restricciones transitorias del abastecimiento del suministro en los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil, Anacleto Medina y zonas aledañas.

Por ello, teniendo en cuenta el desarrollo de esta última etapa de obra y las altas temperaturas imperantes, desde la Subsecretaría de Obras Sanitarias se recomienda a los usuarios de esa zona extremar los cuidados del agua potable y del recurso almacenado en los tanques de reservas domiciliarios.

Asimismo, se insiste al resto de la población en mantener y extremar hábitos solidarios y responsables de consumo, de modo que el suministro disponible pueda alcanzar a toda la ciudad, y para que el servicio pueda normalizarse más rápidamente en los sectores afectados por los mencionados trabajos de sanitización.

Cumplidos estos trabajos programados para los próximos días, y alcanzados los niveles pertinentes para garantizar los parámetros requeridos para preservar la calidad del agua, quedarán operativas dos cañerías de impulsión –la actual de 750 milímetros y la nueva de 500 milímetros– que conectará la planta Echeverría con el centro de distribución Ramírez.

Con esta obra se optimizará el funcionamiento del sistema, en caudales y presión, en la zona oeste de la ciudad. Esta acción para dotar de nueva infraestructura al servicio sanitario en la ciudad forma parte del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable de Paraná, que se viene desarrollando a lo largo de la actual gestión.