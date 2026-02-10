 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Nafta con descuentos del 30% y hasta $40.000 de reintegro en febrero: dónde se consigue

La nafta con super descuentos del 30% y hasta $40.000 de reintegro en febrero es posible gracias a promociones de bancos, billeteras virtuales y estaciones de servicio en todo el país.

10 de Febrero de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

La nafta con super descuentos del 30% y hasta $40.000 de reintegro en febrero es posible gracias a promociones de bancos, billeteras virtuales y estaciones de servicio en todo el país.

La nafta con super descuentos del 30% y hasta $40.000 de reintegro en febrero se convirtió en una de las principales oportunidades de ahorro del mes para los automovilistas. Bancos, billeteras virtuales y estaciones de servicio lanzaron promociones combinables que permiten reducir significativamente el gasto en combustible si se planifican las cargas.

 

YPF, Shell, Axion y Puma encabezan esta “guerra de beneficios” que incluye rebajas directas, reintegros semanales, descuentos por carga nocturna y promociones exclusivas pagando con aplicaciones oficiales. En algunos casos, el descuento se aplica en el momento de abonar; en otros, el reintegro se acredita días después en la cuenta bancaria o en el resumen de la tarjeta.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

El auge de estas promociones responde a la integración de apps propias de las petroleras con sistemas de pago digitales como MODO y acuerdos con bancos tradicionales. Esta combinación amplió los topes de devolución y permitió que los beneficios sean acumulables.

 

YPF y Shell: estrategias para maximizar el ahorro

 

YPF volvió a apostar fuerte por su ecosistema digital. Los socios de Serviclub que pagan a través de la App YPF pueden acceder a un 6% de ahorro sin tope cargando entre las 0 y las 6 de la mañana. Además, se suma un 3% adicional por autodespacho, también sin límite. Los socios del ACA cuentan con un 5% extra con tope mensual.

 

A esto se agregan acuerdos con bancos como Macro, Galicia, Comafi, Nación, Santander, ICBC, Ciudad e Hipotecario, que ofrecen descuentos del 10% al 30% en días específicos. En categorías premium o black, los topes semanales permiten alcanzar reintegros mensuales cercanos a los $40.000.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Por su parte, Shell concentra sus beneficios en la app Shell Box. Los miércoles ofrece 10% de descuento en combustibles V-Power con un tope semanal de $4.000. También suma promociones con Tarjeta 365 y bancos como Nación, Comafi, Ciudad y Galicia, además de un 5% extra pagando con Cencopay en estaciones adheridas.

 

Axion, Puma y bancos: cómo llegar a los $40.000

 

Axion Energy impulsa su app ON con un 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes mensuales de hasta $12.000 según el nivel del usuario. Si bien el porcentaje es menor en comparación con otras petroleras, la constancia semanal permite un ahorro sostenido.

 

Puma Energy, en tanto, ofrece 10% de descuento los miércoles y viernes con su app Puma Pris, hasta 50 litros por día. Además, su sistema de puntos permite canjear vouchers de hasta $20.000, lo que amplía el beneficio indirecto.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

También se suman bancos como Credicoop, Supervielle, Patagonia y Columbia con promociones del 15% al 25%, mientras que Mercado Pago lanzó descuentos de hasta el 30% en días y estaciones seleccionadas, señaló Urgente 24.

 

Para alcanzar el máximo de $40.000 en reintegros durante febrero, la clave es estratégica: cargar el día correcto, pagar exclusivamente con la app habilitada, respetar los topes semanales y verificar que la estación esté adherida. Pensar el mes como un esquema integral de ahorro y no como cargas aisladas puede marcar la diferencia en el bolsillo.

nafta Descuento
