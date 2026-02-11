Pelea entre vecinos en Paraná terminó con un detenido

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre fue detenido en el barrio Gaucho Rivero de Paraná tras una pelea entre vecinos. La Policía secuestró un arma hechiza.
Pelea entre vecinos. En el marco de los operativos de seguridad y prevención, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre una pelea entre vecinos en el barrio Gaucho Rivero de Paraná, específicamente en las intersecciones de calles Luis Palma y 1011. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a un hombre portando un arma hechiza, por lo que procedieron a demorarlo y a resguardar el arma de fabricación casera.
Secuestro del arma hechiza y traslado del detenido a Tribunales
Una vez tranquilizadas las personas involucradas en la pelea, el fiscal dispuso el secuestro del arma hechiza y ordenó la detención del individuo que la había utilizado. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde continuará el proceso judicial correspondiente.