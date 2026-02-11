 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Portaba un arma de fabricación casera

Pelea entre vecinos en Paraná terminó con un detenido

Un hombre fue detenido en el barrio Gaucho Rivero de Paraná tras una pelea entre vecinos. La Policía secuestró un arma hechiza.

11 de Febrero de 2026
Arma hechiza casera
Arma hechiza casera Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre fue detenido en el barrio Gaucho Rivero de Paraná tras una pelea entre vecinos. La Policía secuestró un arma hechiza.

Pelea entre vecinos. En el marco de los operativos de seguridad y prevención, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre una pelea entre vecinos en el barrio Gaucho Rivero de Paraná, específicamente en las intersecciones de calles Luis Palma y 1011. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a un hombre portando un arma hechiza, por lo que procedieron a demorarlo y a resguardar el arma de fabricación casera.

Secuestro del arma hechiza y traslado del detenido a Tribunales

Una vez tranquilizadas las personas involucradas en la pelea, el fiscal dispuso el secuestro del arma hechiza y ordenó la detención del individuo que la había utilizado. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde continuará el proceso judicial correspondiente.

Temas:

arma hechiza Detenido pelea entre vecinos Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso