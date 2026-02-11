Pelea entre vecinos en Paraná terminó con un detenido

Pelea entre vecinos. En el marco de los operativos de seguridad y prevención, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre una pelea entre vecinos en el barrio Gaucho Rivero de Paraná, específicamente en las intersecciones de calles Luis Palma y 1011. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a un hombre portando un arma hechiza, por lo que procedieron a demorarlo y a resguardar el arma de fabricación casera.

Secuestro del arma hechiza y traslado del detenido a Tribunales

Una vez tranquilizadas las personas involucradas en la pelea, el fiscal dispuso el secuestro del arma hechiza y ordenó la detención del individuo que la había utilizado. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde continuará el proceso judicial correspondiente.