Realizarán refacciones en una escuela secundaria de la ciudad

Refacciones en escuela. El Gobierno de Entre Ríos continúa fortaleciendo la infraestructura escolar con una serie de intervenciones edilicias en la Escuela N° 13 Gobernador Ricardo López Jordán, ubicada en la ciudad de Paraná. A través de una cuadrilla del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se están llevando a cabo diversas tareas de reparación para garantizar un ambiente seguro y adecuado para el desarrollo de las actividades educativas. El objetivo es mejorar las condiciones de uso diario y brindar espacios óptimos para la comunidad escolar.

Mejoras en los espacios educativos para optimizar el funcionamiento diario

Las tareas incluyen la reparación de cielorrasos en mal estado, atornillado de chapas y cenefas en los techos, el reemplazo de luminarias LED y trabajos de pintura y revoques en la preceptoría, entre otras acciones. “La intervención contempla acciones puntuales sobre sectores que requerían mantenimiento para responder a demandas de la institución”, explicó Claudia Benavento, directora general de Arquitectura y Construcciones. Estas obras tienen como finalidad mejorar la calidad de los espacios y asegurar que las condiciones edilicias sean apropiadas para el buen funcionamiento de la escuela.

Progreso de las obras y compromiso con la educación

Benavento también agregó que los trabajos se realizan de manera planificada y organizada para atender las necesidades edilicias más urgentes, las cuales impactan directamente en la experiencia educativa de estudiantes y docentes. Se espera que las tareas de pintura finalicen en los próximos días, completando las intervenciones que ya se están realizando. Con estas acciones, el Gobierno provincial sigue adelante con su compromiso de mejorar la infraestructura educativa, asegurando espacios más seguros y adecuados para toda la comunidad escolar.