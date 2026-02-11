Continúa este miércoles la Peña "CUAC!", con la presencia de Lalo Mir y destacados artistas

REDACCIÓN ELONCE
Se realizó la presentación de una nueva fecha de “CUAC! peña en vivo”, una propuesta cultural y musical para toda la familia que se desarrollará este miércoles en la zona del Patito Sirirí, frente al Mirador TEC, supo Elonce.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, expresó a Elonce que “estamos muy contentos de poder hacer esta nueva fecha de Cuac. Invitamos a la gente a participar a partir de las 20 hs en el Patito, frente al mirador TEC. En caso de que haya lluvia a esa hora o cerquita, se hace en la Vieja Usina”.
Además, recomendó: “Les recomendamos a todos, por supuesto, que vayan con su lonita, con su sillón, a pasar 2 horas y media o 3 horas con música”.
Sobre la programación, detalló: “Estará Juan Manuel Bilat, que va a hacer el cierre de este segundo CUAC que habla del futuro, pero desde otra perspectiva respecto al primer encuentro. Así que bueno, fundamentalmente invitar a la gente a participar. Por supuesto, el acceso es libre y gratuito. Vamos a tener servicio gastronómico para que puedan permanecer en el lugar y pasar una excelente noche y bueno, con Lalo en la conducción y toda una lista de invitados para pensar el futuro”.
Ante la consulta sobre la relevancia de generar estos espacios, sostuvo: “En este caso hay varios invitados de distintas ramas científicas incluso, pero también, por supuesto, el arte a través de la música fundamentalmente. Por otro lado, también tenemos Chamamé Futura, que vienen desde Federal. Estamos agradecidos de la participación de ellos. Tenemos mucho para ofrecer esta noche, así que no se lo pierdan”.
Por su parte, Lalo Mir, conductor, manifestó: “Ya juego de local porque estoy viniendo todo el tiempo. Estoy contentísimo. El CUAC es cultura activa y por ende está siempre en pleno funcionamiento. Al menos por este verano, cerramos el ciclo que le llamamos futuro y en realidad estamos hablando de nuestro presente, que era el futuro que se imaginaba antes”.
En relación al eje temático, señaló: “En la jornada de hoy vamos a estar más concentrados en lo tecnológico, en la robótica, en todo este mundo sorprendente que se nos ofrece todos los días. Lo vamos a abordar desde diferentes temáticas y el pronóstico nos va a acompañar”.
Asimismo, destacó su vínculo con la provincia y remarcó “la calidez de la gente, esto es todo capital humano. Yo soy de pueblo y de río, de una ciudad más chica, San Pedro, pero mismo río Paraná. También es volver a encontrarme con mis raíces, con mi infancia, con mi adolescencia, gente charlando en la plaza”. Elonce.com