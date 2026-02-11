ATE realizó una asamblea en Casa de Gobierno: “En el mes de enero llegó un recorte de horas del 20%”

En la mañana de este miércoles, trabajadores estatales nucleados en ATE realizaron una asamblea en Casa de Gobierno para exigir explicaciones por recortes en sus horas laborales. La medida se enmarca en el estado de asamblea dispuesto por el gremio.

La manifestación reunió a empleados de distintas dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes denunciaron que durante enero se aplicó una reducción del 20% en las horas asignadas sin comunicación previa ni fundamentos oficiales. Según indicaron, el impacto se traduce directamente en sus salarios.

Durante la jornada, los trabajadores se concentraron frente a la sede gubernamental y luego intentaron gestionar reuniones con funcionarios para obtener precisiones, aunque aseguraron que no recibieron respuestas.

“No sabemos por qué nos recortaron”

En diálogo con Elonce, la delegada de ATE, Ivana Ortiz, explicó que la situación tomó por sorpresa al personal. “El mes de enero llegó un recorte de nuestras horas de un 20%, sin que ningún funcionario nos haya dicho que no se cumplían o que no las teníamos que hacer”, señaló.

Según relató, mantuvieron reuniones con autoridades del área, pero no obtuvieron definiciones. “Fuimos al ministro, consultamos y no dio respuesta. Volvimos hoy y tampoco. Ni el ministro ni la coordinadora general nos atendieron”, agregó.

Ivana Ortiz, delegada de ATE. Foto: Elonce.

Ortiz sostuvo que la falta de información genera incertidumbre sobre cómo se liquidarán los próximos meses. “No sabemos qué es lo que tenemos que hacer en febrero, nadie informa nada”, afirmó.

Reclamo ante otras áreas

Frente a la ausencia de explicaciones dentro del ministerio, los trabajadores decidieron trasladar el planteo a la Secretaría General de la Gobernación, con la intención de que intervenga y se clarifique la situación administrativa.

Además, la delegada indicó que podrían existir casos similares en otras reparticiones, ya que los expedientes se estarían tramitando de manera gradual. “Creo que hay otros sectores en la misma situación”, señaló.