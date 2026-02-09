 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Lisandro Amavet se reunió con Kevin Bolzán

Colectivos: la Defensoría del Pueblo recibió reclamos por algunos recorridos y frecuencias

El Defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, participó de una reunión con el Secretario de Seguridad Vial de la Municipalidad, Kevin Bolzán y acompañó la presentación de la Asamblea Vecinalista por los inconvenientes que se registran en el servicio de colectivos urbanos.

9 de Febrero de 2026
Colectivos: la Defensoría del Pueblo recibió reclamos.
Colectivos: la Defensoría del Pueblo recibió reclamos. Foto: (Archivo).

El Defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, participó de una reunión con el Secretario de Seguridad Vial de la Municipalidad, Kevin Bolzán y acompañó la presentación de la Asamblea Vecinalista por los inconvenientes que se registran en el servicio de colectivos urbanos.

El Defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, participó de una reunión con el Secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Transporte de la Municipalidad, Kevin Bolzán, y acompañó la presentación de la Asamblea Ciudadana Vecinalista referida a los inconvenientes que se registran en el servicio de colectivos urbanos que afectan a usuarios de distintos puntos de la ciudad.

 

Un panorama de la situación que viven a diario vecinos que utilizan el colectivo como medio de transporte y la enumeración de los principales problemas con los que se enfrentan fueron expuestos ante el funcionario municipal por miembros de la Asamblea y por el Defensor Amavet.

 

Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que se han registrado reclamos relacionados con recorridos, esperas por frecuencias prolongadas, falta de señalización de paradas y de garitas. También se planteó la necesidad de que se liberen los carriles destinados al transporte público, ya que el estacionamiento de vehículos particulares obstaculiza el tránsito de los colectivos, y que se atiendan los inconvenientes que genera la altura de los escalones de acceso a las unidades en personas mayores o con dificultades de movilidad, entre otros temas, según publicó Apf Digital.

 

El Defensor dijo que, si bien la nueva concesión del servicio que se instrumentó en diciembre con los nuevos prestadores es un avance para la ciudad, "se torna indispensable considerar los planteos de los vecinos con el fin de optimizar el transporte urbano de colectivos, teniendo como principal objetivo el derecho de los usuarios. No sería conveniente para nadie que las unidades circulen semi vacías debido a que las deficiencias desalientan a los vecinos a la hora de optar por este medio de transporte".

Seguidamente añadió: "El derecho al transporte público no debe ser pensado como un fin en sí mismo, sino como una `llave´ o derecho instrumental, con una mirada humanista del servicio, que posibilita el acceso a otros derechos sociales y económicos fundamentales como el derecho a la salud, la educación y al trabajo".

Participaron de la reunión realizada el viernes un grupo numeroso de vecinos y funcionarios del área municipal.

Temas:

Asamblea Ciudadana Vecinalista Paraná Transporte urbano de colectivos seguridad vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso